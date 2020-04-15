Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что по прошествии пяти лет после убийства Олега Калашникова уголовное дело не сдвинулось ни на шаг, как и по другим политическим убийствам

Украинский вариант Ку-клукс-клана!

Сегодня пять лет, как убили Олега Калашникова. Результатов расследования до сих пор нет. И это закономерно. Они убивали оппозицию. Сначала на Майдане, потом по всей стране. Одесса, Донбасс, Киев… Далее со всеми остановками. Пять лет политическим расправам на Украине. К годовщине убийства Олега Калашникова © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В любом другом государстве, где происходит убийство человека вне зависимости от его политических убеждений, сама правоохранительная система согласно Конституции и Законам страны расследует и наказывает преступника. Убит человек, и вне зависимости от его политических воззрений, он имеет право на защиту государства даже после смерти.

А здесь все идет от другого с оценкой: наш, не наш! Черновол подозревается в сожжении двух человек. Но она "наша"! Не трогать! Не вызывать! А то, что Калашникова убили, Бузина нет… Это чужие.

У такой страны перспективы нет. Это банда, которая временно взяла власть в свои руки и пытается удержать её. Государство это всегда верховенство права и равенство всех перед законом. Сегодня мы имеем пример украинского Ку-клукс-клана.