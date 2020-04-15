Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook отметил «странные» несоответствия результатов последних социологических исследований некоторых украинских компаний, что может свидетельствовать об их ангажированности

Почём репутация у украинских социологов?

Когда в Украине только ввели карантин, 65% украинцев признались, что денег у них хватит на месяц жизни. Еще 15% заявили, что у них запас — на два. Месяц уже истек, пошел второй, и к его окончанию у 80% украинцев заначки подойдут к концу.

Группа "Рейтинг" 10-12 апреля провела опрос. По которому что в марте, что теперь 70% полагают карантин эффективным и те же 70% готовы сидеть в нем до июня. 80% опрошенных поддерживают ужесточение мер карантина на пасхальные праздники и 75% — на майские. Карантин на Украине. Социология © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Итак, зачем я привел эту цифирь. Она, очевидно, прописана в качестве "одобрямса" всех действий властей по карантину. Соответствует ли она действительности или играет роль "теплой ванны" для президента? Точно второе. Ну никак не корреспондируется вполне очевидная неспособность 80% украинцев, по причине карантина, остаться без денег с 70% эту меру одобряющих и готовых в карантине сидеть и третий месяц. Что они, на подножный корм готовы перейти и травку щипать, как "бараны"?

Точно так же не верю в цифры по одобрению запретов привычным образом праздновать Пасху и майские.

Увы, но данные исследования социологов из "Рейтинга" все более становятся сомнительными. Тут и заоблачные рейтинги Зеленского и слуг, Кличко и его решений. Взять хотя бы одобрение 70% киевлян закрытие метро. Самого удобного и быстрого средства передвижения по Киеву для миллионов его жителей. Или 65% поддержки запрета гулять в столичных парках, собираться на природе.

Точно также по рейтингам и его оппонентов. 75% украинцев категорически против открытия рынка земли и не поддерживают принятый закон. И при этом почти половина украинцев поддерживает, одобряет и готова идти снова голосовать за авторов этого губительного для страны закона: от президента до его слуг?

Увы, но эра тотальной объективной социологии в Украине завершилась в 14-м году. Сейчас она иногда случается. Но уже не как правило, а как исключение из него. Траектория деградации такая же, что и у когда-то авторитетного издания "Зеркало недели". Которое теперь не чурается даже из убийцы Стерненко делать национального героя и любимца