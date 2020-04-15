Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков на своей странице в соцсети Facebook проанализировал структуру украинского внешнего долга и напомнил, что отсрочка по ближайшим платежам МВФ поможет Украине выйти из кризиса

Нам часто говорят политики, что если не получим очередной транш МВФ, то нас ждет дефолт. И вообще, мы в тотальной зависимости от Фонда и должны ему чуть ли не все деньги мира.

Нам не привыкли говорить, что из 73 млрд долларов прямого государственного долга Украина должна МВФ чуть больше 4 млрд.

Основная масса внешнего долга — это облигации внешнего государственного займа — 23 млрд долларов. Почти половину из них (11,8 млрд) мы взяли в 2015 году. Украина: есть ли жизнь без МВФ? © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Напомните, пожалуйста, кто тогда возглавлял НБУ и валил банки.

Внимательные заметили, что я пишу о 73 млрд государственного долга, а ведь если прибавить гарантированный государством долг, получается уже 83 млрд долларов.

Да, это действительно так. Но важно помнить, что гарантированный государством долг — это деньги, которые брали предприятия и органы власти под гарантии государства. Но это же не говорит, что долги нужно покрывать из центрального бюджета. Отдавать должны те, кто брал деньги.

Это все равно, если бы ваш сосед взял микроволновку в кредит и указал вас как поручителя. Вряд ли вы захотите отдавать кредит за соседа. С гарантированным государством долгом та же история.

Поэтому сейчас крайне важно, чтобы Правительство договорилось с кредиторами и об отсрочке платежей на несколько лет. Ведь в 2020 и 2021 годах Украина должна выплатить 24 млрд долларов. Согласитесь, если мы сможем отложить эти платежи на несколько лет, то сможем инвестировать их в промышленность, аграрный сектор и социальную сферу.