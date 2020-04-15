Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что национальная промышленность, находясь еще только в начале пути к полномасштабного кризису и возможному дефолту, уже демонстрирует очень тревожные показатели

Коронавирусный кризис убьет не менее 15% украинских предприятий, он уже сильно бьет и по олигархам.

Да-да, разрушительный кризис нашей экономики начинает свой разгон. Вчера гендиректор «ДТЭК» Максим Тимченко в ходе онлайн-брифинга заявил: «С 20 апреля крупнейшее угольное объединение страны «Павлоградуголь» выходит в простой ради того, чтобы заплатить зарплату». Он также отметил, что общие поступления всей компании «ДТЭК Энерго» в апреле этого 2020 г. ожидаются в объеме 1,6 млрд грн, тогда как затратная часть работы только «Павлоградугля», на котором работает 30 тыс. человек, составляет 2,9 млрд гривен.

И гендиректор «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук был вынужден признать: «Причина вынужденного простоя проста: невозможность платить заработную плату. Вторая причина — невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечение всем необходимым». Угольная отрасль Украины поставлена на паузу. Ахметов приостановил работу крупнейшего предприятия © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

А ведь «ДТЭК» — это сегодня одна из крупнейших энергетических корпораций не только в Украине, а и в Восточной Европе (ей принадлежит 9 из 15 украинских теплоэлектростанций, а также 17 шахт и уголь обогащающих комплексов). Однако, международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» понизило долгосрочный рейтинг дефолта компании «ДТЭК Энерго» с «В-» до «С». Что означает дефолт неизбежен (после того как «ДТЭК» объявил, что не будет выплачивать проценты по банковской задолженности и осуществлять купонные выплаты по еврооблигациям).

Ко всему этому и с экспортом у нас всё хуже и хуже. Например, «ДТЭК» прекратила экспорт электроэнергии из «Острова Бурштынской ТЭС» в Венгрию и Румынию из-за резкого обрушения цен в этих европейских странах. На 13 апреля этого 2020г. работали лишь 3 из 9 блоков Бурштынской ТЭС, что едва хватало на покрытие потребления Бурштынского энергоострова.

Короче, находясь только в начале пути к дефолту экономики, у нас в стране из-за карантина уже не работает 36% украинцев. Не знаю, понимают ли в ОП, Кабмине и Раде, что через короткое время снова запустить производства будет очень и очень трудно. Я это уже неоднократно проходил, когда после завершения приватизации останавливали предприятия для вроде бы благого дела — технического переоснащения и внедрения новых корпоративных отношений, а за это время простоя лучших специалистов и руководителей по разным причинам теряли. Затем доходило и до полной остановки производства.

Сейчас еще хуже, т.к. проблемы частного капитала усугубляются неадекватными действиями Кабмина Д.Шмыгаля в ответ на коронакризис, что в свою очередь ставит крест на перспективах производящей экономики Украины. Ну, а нынешние меры господдержки национальной промышленности — это крохи в сравнении с тем, что должно быть реализовано нашим правительством. Наконец, запуск того же «Павлоградугля» очень важен для украинской экономики еще и потому, что он запускает цепочку создания добавочной стоимости.

Но кто сейчас «наверху» это понимает? Хотя Шмыгаль уверенно заявляет о создании в этом году 500 тыс. новых рабочих мест, его попередник Гончарук тоже обещал рост ВВП Украины на 40% за 5 лет. Ну, в самом деле, где их штампуют, Владимир Александрович?