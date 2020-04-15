Политолог Михаил Мищишин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что дело Черновол, которую обвиняют в умышленном убийстве сотрудника офиса "Партии регионов", может стать поворотной точкой в истории постмайданной Украины

Момент истины Татьяны Черновол.

В деле Татьяны Черновол, которую подозревают в поджоге офиса "Партии регионов" в Киеве, в результате которого был убит его сотрудник, коего, по предварительной информации, демонстранты просто забили палками и обрезками труб, еще задолго до фактического рассмотрения дела в суде наступил момент истины.

Защита подозреваемой заявила отвод судье Вовку, а сама Татьяна Черновол отказалась давать показания, чтобы не навлекать подозрений на побратимов, участвовавших в политическом погроме.

И все бы хорошо и правильно. Каждый человек может отказаться давать показания, которые могут быть использованы против него, как и заявить отвод судье, если считает его предвзятым.

Но давайте вспомним, кому именно предъявлены обвинения. Они предъявлены Татьяна Черновол, которая являлась бойцовским представителем отряда евроинтеграторов, подвид яценюковцы, которые:

а) обещали украинцам в случае прихода к власти обеспечить в стане европейский непредвзятый суд; Черновол отказалась от дачи показаний в ГБР и прибыла в суд © Facebook, Владимир Струмковский

б) рассказать народу правду о режиме Януковича, что подразумевало, что и они сами в случае прихода к власти будут жить по правде и по справедливости.

И они-то как раз и жили не тужили. Сжигали по всей территории Украины офисы регионалов и коммунистов, которых всего в стране было сожжено около тысячи. Судили и бросали в тюрьмы преступника Януковича и его соратников.

Но когда европейское правосудие постучалось в дом самой Татьяны Черновол и надо было отвечать за базар, она приняла обет молчания и заявила о своем недоверии судье.

Не регионал Ефремов, скажем так, отсидевший в камере, если не ошибаюсь, три года и так и не получивший обвинительного приговора и выпущенный затем непонятно в каком статусе, то ли обвиняемого, то ли оправданного.

И не регионал Чечетов, выбросившийся или выброшенный из окна. Не застрелившийся или застреленный регионал Мельник, губернатор Запорожья Пеклушенко и т.д. На очень многих трупах выпосокопоставленных сановников и простого народа танцевала украинская уличная законность, пока она хотя бы внешне не стала походить на обещанное украинцам Порошенко, Яценюком, Турчиновым, Кличко европейское правосудие.

Но когда дело дошло до них самих и до самых одиозных, но мало что значащих представителей их режима, европейское правосудие Порошенко-Яценюков, Вятровичей, Кличко-Турчиновых и т.д. почему-то в лице Татьяны Черновол начало давать сбой.

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А регионалы — смогли! Но разве утратил народ Украины право знать правду о том, что именно происходило при погроме офиса "Партии регионов" в Киеве? Почему погиб системный администратор, который находился в нем? Украинец, кстати. Партия Порошенко протестует возле ГБР против дела Черновол © Facebook, Владимир Струмковский

Конечно же, не утратил. Дело в простом. И вечном. Как только украинское правосудие, которое они сами же строили 5 лет при президенте Порошенко, начало задавать вопросы уже не регионалам и Януковичу, а им самим — начался гевалт и кипиш на улицах дважды православной Украины.

Это и есть момент истины в деле Татьяны Черновол, оправдательный или обвинительный приговор, в котором уже, по сути, и не важен. Друзьям — все, врагам — закон. Вот то европейское правосудие, за которое боролась Татьяна Черновол. И ее соратники.