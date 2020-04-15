Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook рассказал, как меняются взгляды украинских политиков на возможность продажи земли, когда они находятся при власти и в оппозиции

Декрет о земле!

Есть такой лакомый кусок в ряду государственных предприятий Украины, как Одесский припортовый завод. Прекрасное, стабильное предприятие. Это настолько лакомый кусок, что вокруг него ходят и не дают друг другу его приобрести. Благодаря этому оно пока сохраняет статус государственного.

Подвешенное состояние, когда неизвестно, что с ним будет, осложняет сегодняшний день завода. Если бы руководство предприятия знало реальную стратегию, то было бы понятно, что делать с кредитами, реконструкцией, планированием будущего. Тимошенко дала совет властям, как не довести страну до такого состояния, что долги придётся отдавать почками украинцев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это одна из многих плохих историй госсектора Украины. Такая же конфузия происходит с землей. И Порошенко, и Тимошенко выступали в свое время за продажу. Но только когда они были при власти. Сейчас они не при делах, и звучит яростная критика против продажи земли. Причем не потому, что они радеют за народное. Достаточно вспомнить примеры "хозяйствования" обоих.

Сегодня при Зеленском приняли закон, по которому можно продать землю гражданам Украины банкам, юридическим лицам в которых могут быть иностранцы, и всё. При Тимошенко в проекте было написано, что землю могут купить граждане Украины, лица без гражданства.

Но для меня как юриста было шоком предложение разрешить приобретать землю Украины другими государствами! Представляете? Гитлер мечтал завоевать. А сегодня по тому закону Германия могла бы просто купить себе территорию за деньги. До чего опускалась бы страна!?!?

Земля, вернее территория, становилась бы германской. При наличии денег любое государство могло бы по тому закону запросто купить себе целиком район, или область. Такие предлагались нормы. И сегодня, когда Тимошенко критикует Зеленского за закон о земле, я помню тот её проект и верить Юлии Владимировне не могу.