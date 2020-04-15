Главный аналитик по вопросам налоговой политики Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин заметил, что после опубликования прогноза МВФ о величине падения ВВП Украины стоило бы пересмотреть недавно принятые изменения в бюджете страны

Новый прогноз экономического роста — 2020, а, скорее, падения от МВФ. Украина с минус 7,7% от ВВП в мировом ТОП-15 по слабости национальных экономик (напомню, в 2014 году было лишь —6,6%). Украина: есть ли жизнь без МВФ? © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Кроме островных юрисдикций, хуже только Венесуэла (-15%), Греция (-10%), Италия (-9,1%) и, неожиданно, Латвия (-8,6%).

Сразу о безудержном оптимизме вчерашнего секвестра бюджета, где заложен прогноз минус 3,9% ВВП. Может, пока законопроект 3279-д не подписан президентом Украины, отправить его на доработку правительству?