Почитал новости о попавшемся на взятке первом замглавы КГГА Поворознике и порадовался за Виталия Кличко, на рейтинге которого не отражаются ни скандалы, ни сходящая с ума от жадности «молодая команда», ни полный завал в работе. Да, собственно, ничего.
Как, кстати, и на рейтинге Владимира Зеленского. Избиратель прощает этим двум случайно попавшим в политику людям, то, чего он не прощает больше никому. Типа, ведь много требовать от них просто бессмысленно.
«Маленькая собачка всю жизнь за щенка проживет», даже в случае, если ты здоровый и тупой кобель.