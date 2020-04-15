Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил, что украинский избиратель прощает любые глупости и ошибки случайно попавшим в политику Зеленскому и Кличко, потому что не воспринимает их всерьез

СБУ подозревает первого заместителя Кличко в коррупции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Поворознике и порадовался за Виталия Кличко, на рейтинге которого не отражаются ни скандалы, ни сходящая с ума от жадности «молодая команда», ни полный завал в работе. Да, собственно, ничего.

Как, кстати, и на рейтинге Владимира Зеленского. Избиратель прощает этим двум случайно попавшим в политику людям, то, чего он не прощает больше никому. Типа, ведь много требовать от них просто бессмысленно.

«Маленькая собачка всю жизнь за щенка проживет», даже в случае, если ты здоровый и тупой кобель.