Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что, как и МВФ, Всемирная организация здравоохранения является структурой ООН и потому не заинтересована в самостоятельности национальных государств

С умилением наблюдаю, как Всемирная организация здравоохранения призывает страны не ослаблять карантин, невзирая на тяжкие экономические последствия. Мол, не заморачивайтесь, экономика — фигня!

А теперь простой анализ, доступный каждому. Коронавирус в Европе: карантин во Франции продлён до 11 мая, «Мрия» в Варшаве и «Великая самоизоляция» экономики © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения — детище ООН. Точно так же, как и Международный валютный фонд. Чем хуже дела в мировой экономике, тем лучше для МВФ. Бедные страны — такие, как Украина — входя в рецессию, сразу вынуждены просить деньги в долг. И тут "на помощь" приходит вездесущий МВФ, готовый давать миллиарды в долг, диктуя параллельно, как жить и какие законы принимать.

ООН, ВОЗ, МВФ — это всё одна банда. Объясняйте это нашим недалёким рагулям. Ведь в "новынах" им об этом никогда не скажут. В 2020-м году 40% (!!!) бюджета Украины уйдёт на погашение долгов.