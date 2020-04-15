Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что обвиненные по статье "умышленное убийство", в котором подозревают Черновол, не подпадают под закон об амнистии, принятый в феврале 2014 года

Суд не смог определиться, какую меру пресечения выбрать для Татьяны Черновол за поджог офиса, в котором сгорел человек.

Намного легче склонить партию Порошенко к любви со "Слугами народа", если его соратник будет ходить под уголовным делом. Но, если честно, политики здесь меньше, чем хотели бы защитники Татьяны. Партия Порошенко протестует возле ГБР против дела Черновол © Facebook, Владимир Струмковский

Но есть и недочёт…

Умышленное убийство, к сожалению Татьяны и к счастью ГБР, не подпадает под закон об амнистии, который приняли Нардепы 21 февраля 2014 года.

Было бы куда легче, если бы 115 статья УК была внесена в перечень статей, по которым майдановцев освободили от уголовной ответственности.

И Черновол было бы легче защищаться, и у желающих отменить этот закон было бы больше аргументов.