Суд не смог определиться, какую меру пресечения выбрать для Татьяны Черновол за поджог офиса, в котором сгорел человек.
Намного легче склонить партию Порошенко к любви со "Слугами народа", если его соратник будет ходить под уголовным делом. Но, если честно, политики здесь меньше, чем хотели бы защитники Татьяны.
Но есть и недочёт…
Умышленное убийство, к сожалению Татьяны и к счастью ГБР, не подпадает под закон об амнистии, который приняли Нардепы 21 февраля 2014 года.
Было бы куда легче, если бы 115 статья УК была внесена в перечень статей, по которым майдановцев освободили от уголовной ответственности.
И Черновол было бы легче защищаться, и у желающих отменить этот закон было бы больше аргументов.