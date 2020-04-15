Украинский политик, депутат Верховной Рады VI созыва Кирилл Куликов на своей странице в соцсети Facebook иронично заметил, что украинские обыватели за последние годы привыкли к самым бредовым заявлениям власти, поэтому пояснение ареста очередного генерала СБУ, как русского шпиона, никого не должно удивлять

Верю…

Целый генерал-майор!!! (хотя об офицере, которого генералом сделал Порошенко, можно сказать лишь: какой он нах… генерал!) планировал покушение на мелкого убогого чеченского ушлепка — вот ничего не могу с собой поделать, верю!

Ещё верю, что Путин организовал похищение Геращенко, изнасилование Шкиряка, поломал ногу Тане Черновол. Дело генерала Шайтанова и бесконечный «русский след» © Facebook, Служба безпеки України

Также верю, что бывший глава СБУ, нынче законотворец, ликвидировал по 20 ДРГ российских спецназовцев в день, верю, что путинские дроны поджигали склады боеприпасов в Калиновке, Лозовой, Балаклее, Сватово, верю, что министр «обороны», как его, запамятовал, не то Полторак, не то Полный Му..к, видел их, дроны, пролетающими над складами…

Главное, верю, что Шойгу и Лавров, ненавидя украинцев, задумали медицинскую реформу в Украине!

А главное, я верю, что люди, которые сообщают о таких эпохальных расследованиях/открытиях, верят, что я идиот…