Украинский политолог Андрей Мишин полагает, что члены фракции «Слуги народа» на заседании Рады 13 апреля, надев футболки с надписью «Имею право на ошибку», продемонстрировали свое невежество и презрение к образованию. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook

Дорогу глупости и безответственности!

Члены фракции "Слуги народа" на заседании Рады 13 апреля устроили флешмоб в поддержку учителей, которые делали ошибки во время телеуроков, надев футболки с надписью "Имею право на ошибку". Рада устранила последние препятствия для подписания закона о рынке земли © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Об этом Facebook написал Глава комитета по вопросам образования Сергей Бабак, пожурив тех, кто "высмеивал и травил" учителей, и провел параллель с ситуациями в школах, когда дети боятся сделать ошибку, "потому что получат двойку, осуждение учителя и насмешки одноклассников".

По мнению этого замечательного нардепа, прогрессивные системы образования от других отличаются "именно правом на ошибку".

Что сказать. Прогресс как невежество? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам…" Ну, "Слугам" в Раде.