Дорогу глупости и безответственности!
Члены фракции "Слуги народа" на заседании Рады 13 апреля устроили флешмоб в поддержку учителей, которые делали ошибки во время телеуроков, надев футболки с надписью "Имею право на ошибку".
Об этом Facebook написал Глава комитета по вопросам образования Сергей Бабак, пожурив тех, кто "высмеивал и травил" учителей, и провел параллель с ситуациями в школах, когда дети боятся сделать ошибку, "потому что получат двойку, осуждение учителя и насмешки одноклассников".
По мнению этого замечательного нардепа, прогрессивные системы образования от других отличаются "именно правом на ошибку".
Что сказать. Прогресс как невежество? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам…" Ну, "Слугам" в Раде.