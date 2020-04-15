Получается, что в российской власти наконец-то задумались, что что-то надо делать с информационным пространством в сети. После того, как администрация Ютьюба заблокировала обращение президента России Путина к нации по поводу коронавируса.
Все знают, что администрация и Ютьюба, и Твиттера, и Фейсбука очень критично относятся к существующей российской власти. Все знают, что они очень активно взаимодействуют с теми государственным структурами США, которые не скрывают своего желания поменять власть в России.
Но власть в России ничего не делает уже много лет. Хотя после 2014 года вроде бы иллюзий о независимости этих структур ни у кого не осталось. И вот после заблокированного обращения Путина, кажется, решено что-то сделать.
Потому что это очевидная политическая цензура врагов России внутри России с целью сменить руководство России. Достали уже, кажется. Посмотрим, какие будут практические действия.