Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что на откровенно враждебные действия западных информационных интернет-площадок российское государство обязано дать соответствующий ответ

Получается, что в российской власти наконец-то задумались, что что-то надо делать с информационным пространством в сети. После того, как администрация Ютьюба заблокировала обращение президента России Путина к нации по поводу коронавируса. Печенежский и половецкий перекус. Что ели те, о ком говорит Путин © РИА Новости, В. Веселовский | Перейти в фотобанк

Все знают, что администрация и Ютьюба, и Твиттера, и Фейсбука очень критично относятся к существующей российской власти. Все знают, что они очень активно взаимодействуют с теми государственным структурами США, которые не скрывают своего желания поменять власть в России.

Но власть в России ничего не делает уже много лет. Хотя после 2014 года вроде бы иллюзий о независимости этих структур ни у кого не осталось. И вот после заблокированного обращения Путина, кажется, решено что-то сделать.

Потому что это очевидная политическая цензура врагов России внутри России с целью сменить руководство России. Достали уже, кажется. Посмотрим, какие будут практические действия.