Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook сравнил подходы руководства стран Евразийского союза к борьбе с эпидемией коронавируса

Меры вирусного сдерживания. О том, как борются с эпидемией в ЕАЭС.

Россия

Среди особенностей российских противоэпидемических мер стоит выделить:

1. Оперативное принятие мер по предотвращению завоза коронавируса из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

2. Принятие волевого решения о закрытии де-юре и де-факто отсутствующей границы с Беларусью из-за особенностей противоэпидемических мероприятий в данной республике.

3. Отказ от единообразных противоэпидемических мер для всех регионов с предоставлением им возможностей ужесточать или ослаблять модельные карантинные мероприятия. Функции центра свелись к поддержке регионов и контролю за ними.

4. Консолидация власти, отсутствие политического кризиса на федеральном уровне.

5. Принятие населением противовирусных мероприятий. 2 апреля по итогам опроса ВЦИОМ 63% россиян оценивают предпринятые властью меры как достаточные (29% считают, что их нужно ужесточить). 13 апреля 69% москвичей заявили о готовности пожертвовать правами ради победы над коронавирусом.

Казахстан

Характерными чертами казахстанского противовирусного реагирования являются: Президент Казахстана и госсекретарь США договорились дружить против коронавируса © AP, Kevin Lamarque/Pool Photo

1. Превентивный характер действий власти: она не стала дожидаться массового роста заболеваемости и запретила массовые мероприятия ещё до выявления в республике первых заболевших.

2. Различные режимы жёсткости карантина в зависимости от количества заболевших: введение карантина сперва в столицах — Алма-Ате и Нур-Султане, а затем уже и в других регионах по мере выявления инфицированных. Стоит отметить координацию и сотрудничество с Россией.

3. Поддержка действий власти со стороны общественности: сотрудникам органов правопорядка, которые несут службу на блокпостах, общественники привозят горячее питание (плов и бешбармак).

4. Проведение сборов резервистов во время карантина. Почему и для чего — пока неясно. Возможно, для отработки мобилизационных мероприятий или для смягчения удара по населению (призванным на сборы полагается выплата жалования).

5. Заимствование китайского и российского опыта по строительству госпиталя для инфицированных.

Беларусь

Глава государства фактически экстраполировал своё отношение к вспышке свиного гриппа 2009 года на коронавирус. А дальше, что бы ни происходило в стране, позиция Александра Григорьевича оставалась неизменной: коронавирус — психоз, нет нужды закрывать границы, отменять массовые мероприятия и объявлять карантин. Поэтому здесь мы будем говорить не о принятых мерах, а об отрицании.

Причины белорусского «коронаотрицания» комплексны: Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

1. Глава государства ещё в 2009 году обозначил своё отношение к вызовам, подобным коронавирусу: он считает их незначительными, а реакцию мира на коронавирус — психозом.

2. Карантин является дорогим удовольствием, которое приводит к серьёзным экономическим потерям. Однако они неизбежны и без карантина — экономика РБ работает на экспорт, а все страны ввели у себя карантин, снизив потребление.

3. Президенту важно переизбраться. Однако в период ЧП невозможно проведение выборов (ч. 3 ст. 71 Конституции РБ), а избирательная кампания в РБ уже де-факто ведётся, и у действующего главы государства два врага — экономика и COVID-19.

4. Минск не желает обращаться за помощью к Москве на фоне нефтяных споров и отложенного вопроса об углублении интеграции.

Именно этими факторами и предопределена белорусская противовирусная политика: бороться с очагами вируса, не прибегая к тотальному карантину или каким-либо иным жёстким ограничениям.