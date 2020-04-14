Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что не стоит легкомысленно относиться к статье «Нью-Йорк Таймс», которая обвинила российского президента в неготовности США противостоять эпидемии

«Нью-Йорк Таймс» опубликовала огромную статью о том, что Владимир Путин виновен в массовых смертях американцев от коронавируса. Потому что он, Владимир Путин, десять лет ведет войну с целью разрушить американскую науку. Помпео пообещал привлечь к ответственности виновных в пандемии коронавируса © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Написал эту статью не сумасшедший маргинал, а главный специалист газеты «Нью-Йорк Таймс» по науке, дважды лауреат главной премии США в области СМИ — Пулитцеровской премии.

Газета «Нью-Йорк Таймс», как вы знаете, ведущая газета американского истеблишмента, это фактически как советская газета «Правда». Как Путин вел войну против американской науки? Ну обычно, распространяя фейк-ньюс.

Вам кажется, что они там сошли с ума? Нет, там рациональные люди. Не сумасшедшие, а профессиональные лгуны. Их задача — делать идейное, пропагандистское, информационное обеспечение политики.

Одновременно Сенат США начал расследование об ответственности Китая за эпидемию коронавируса в США.

То есть начинается атака на Россию и Китай, обвинение их в катастрофе в США. И еще все это время они будут нас обвинять в теориях заговора. Все это очень опасно. До войны бы не довели эти убежденные в своей безнаказанности начальники глобального мира.