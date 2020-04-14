Опыт Германии по массовому тестированию на наличие антител для определения коллективного иммунитета, показывает высокую эффективность — о чем свидетельствует статистика заражений и смертности.
А это значит, что подобный опыт нужно срочно перенимать. И, прежде всего, для того, чтобы карантин был, условно говоря, «научно обоснованным» — с четко регламентированными и обоснованными сроками и правилами.
Пока, к сожалению, у нас это выглядит, как всеобщая паника, и как реакция на панику, в отсутствие точного анализа того, что же на самом деле происходит.
Кстати, о необходимости тестирования на наличие антител к COVID-19 я говорил неоднократно, начиная с середины марта.