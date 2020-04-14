Экс-глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко на своей странице в соцсети Facebook настаивает, что украинскому правительству нужно срочно перенимать немецкий опыт по массовому тестированию на наличие антител для определения коллективного иммунитета

Опыт Германии по массовому тестированию на наличие антител для определения коллективного иммунитета, показывает высокую эффективность — о чем свидетельствует статистика заражений и смертности. Каждый десятый украинец не придерживается карантина – опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А это значит, что подобный опыт нужно срочно перенимать. И, прежде всего, для того, чтобы карантин был, условно говоря, «научно обоснованным» — с четко регламентированными и обоснованными сроками и правилами.

Пока, к сожалению, у нас это выглядит, как всеобщая паника, и как реакция на панику, в отсутствие точного анализа того, что же на самом деле происходит.

Кстати, о необходимости тестирования на наличие антител к COVID-19 я говорил неоднократно, начиная с середины марта.