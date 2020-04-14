Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал опубликованные данные соцгруппы «Рейтинг» относительно отношения граждан Украину к карантинным ограничениям

О свежей социологии. Динамика настроений по карантину. По данным опроса соцгруппы «Рейтинг» (10-12 апреля) в сравнении с их опросом в конце марта вообще не изменились настроения по карантину.

70% респондентов по-прежнему считают введенный карантин эффективным. С 7 до 15% увеличилось число тех, кто считает карантинные ограничения слишком жесткими (а в начале апреля ограничения несколько ужесточились), но 61% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. Каждый десятый украинец не придерживается карантина – опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что показательно: 70% поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года; 80% опрошенных поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время пасхальных праздников, 75% — на время майских праздников.

За последние две недели значительно уменьшилось количество тех, кто выступает за введение штрафов для людей за нарушение условий карантина (с 75% до 55%). Жесткие меры к нарушителям карантина, вплоть до лишения свободы, поддерживают лишь 25% опрошенных.

Люди понимают необходимость ограничений, но против административной ретивости в силовом принуждении к карантину.