Много сейчас говорят о "поправочном спаме".
А знаете ли вы, что из 4018 поправок к земельному закону Верховная Рада рассматривала и голосовала только 1566 — 39%, а приняла 9 (0,2%).
Чаще всего на своих поправках не настаивали представители фракций «Слуга народа» (52 народных депутата, которые хотя бы раз отсутствовали при рассмотрении своих поправок либо не настаивали на голосовании) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (19 депутатов, которые хотя бы раз отсутствовали при рассмотрении своих поправок либо не настаивали на голосовании).
Наши аналитики сделали огромную работу по изучению стенограмм ВР, которая показывает настоящую картину голосования.
Может, не в поправках проблема, а в качестве работы парламента и огромном количестве спам-законов низкого качества, которые приходится переписывать вновь и вновь?