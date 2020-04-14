Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook написал, что главная проблема Верховной Рады не в поправках как таковых, а в качестве работы депутатов

Много сейчас говорят о "поправочном спаме".

А знаете ли вы, что из 4018 поправок к земельному закону Верховная Рада рассматривала и голосовала только 1566 — 39%, а приняла 9 (0,2%). Рада устранила последние препятствия для подписания закона о рынке земли © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Чаще всего на своих поправках не настаивали представители фракций «Слуга народа» (52 народных депутата, которые хотя бы раз отсутствовали при рассмотрении своих поправок либо не настаивали на голосовании) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (19 депутатов, которые хотя бы раз отсутствовали при рассмотрении своих поправок либо не настаивали на голосовании).

Наши аналитики сделали огромную работу по изучению стенограмм ВР, которая показывает настоящую картину голосования.

Может, не в поправках проблема, а в качестве работы парламента и огромном количестве спам-законов низкого качества, которые приходится переписывать вновь и вновь?