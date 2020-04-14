Первый заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua» Светлана Крюкова на своей странице в соцсети Facebook заметила, что видеообращение президента Украины по поводу пожала в Чернобыльской зоне отчуждения было весьма странным

Посмотрела очередное видео Зеленского. Спустя 10 дней после начала пожаров в Чернобыле. Сказал, что видит и контролирует ситуацию. Чернобыльский пожар: как сгорает очередной инвестиционный проект Украины © REUTERS, ANI

10 дней спустя. Когда все, что можно было, сгорело. И огонь подобрался к хранилищу радиоактивных отходов. И тут пошел дождь.

Я тут подумала, если загорится офис на Банковой, в какой момент Зеленский позовет Кирилла Тимошенко запилить видосик? О том, что он все видит и контролирует. Когда гарь будет стоять в приемной? Или он, как директор дождя и тумана, опять вызовет дождь?