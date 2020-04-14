Оптовая продажа электричества в Европе с 13 апреля идет по отрицательным ценам. То есть за ее потребление потребителю еще и приплачивают, и только Украина держит самую высокую цену в Европе! Естественно, в плюсе.
И знаете почему? Наш регулятор НКРЭКУ запретил цене падать! Казалось бы, вот шикарная возможность исполнить предвыборные обещания Зеленского и начать существенное снижение цен на коммуналку.
От газа, который уже вдвое ниже торгуется на европейских хабах по сравнению с прошлым годом, до вот теперь и электричества. Так шиш.
Самым нищим в Европе — самые высокие цены. При этом член НКРЭКУ Ольга Бабий еще и публично бахвалится, что не допустили обвала цен на электроэнергию. Просто зазеркалье какое-то…