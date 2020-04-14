Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в то время, когда в Европе начали действовать отрицательные цены на электроэнергию, украинские чиновники хвастаются, что не допустили их снижения

Оптовая продажа электричества в Европе с 13 апреля идет по отрицательным ценам. То есть за ее потребление потребителю еще и приплачивают, и только Украина держит самую высокую цену в Европе! Естественно, в плюсе. Миллиардные долги за «коммуналку», падение транзита газа. Главное в экономике Украины с 27 марта по 2 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И знаете почему? Наш регулятор НКРЭКУ запретил цене падать! Казалось бы, вот шикарная возможность исполнить предвыборные обещания Зеленского и начать существенное снижение цен на коммуналку.

От газа, который уже вдвое ниже торгуется на европейских хабах по сравнению с прошлым годом, до вот теперь и электричества. Так шиш.

Самым нищим в Европе — самые высокие цены. При этом член НКРЭКУ Ольга Бабий еще и публично бахвалится, что не допустили обвала цен на электроэнергию. Просто зазеркалье какое-то…