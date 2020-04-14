Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что озвученные ГРБ результаты расследования событий февраля 2014 года однозначно свидетельствуют, что расстрелы и насилие были спровоцированы поджогом офиса Партии регионов

ГБР сообщило сегодня, что в результате расследований, проведённых в последние годы органами МВД, прокуратуры и ГБР, установлена хронология событий на Майдане. Кто такие украинские националисты. Мифы и реальность © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Главный вывод следствия — расстрелы на Майдане и прилегающих территориях 18 февраля 2014 года начались с поджога офиса Партии регионов.

Переводу на простой язык. Те, кто поджег офис ПР, спровоцировали массовые убийства с двух сторон и должны нести свою часть ответственности за все дальнейшие убийства и насилие.

Сегодня изберут меру пресечения первой убийце — Черновол. Но рано или поздно, сколько бы ни прошло лет, на скамью подсудимых должен заехать Парубий и остальное близкое к нему преступное отребье.