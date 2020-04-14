Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что в условиях пандемии гражданам Украины нужно пересмотреть свою привычку к снисходительному отношению к нарушению правил и законов

Пора разделять нарушение правил и право на ошибку. Чернобыльский пожар: как сгорает очередной инвестиционный проект Украины © REUTERS, ANI

Ошибка — это перепутать соль с сахаром, когда спросонья варишь кофе. Максимум, что будет — это удивлённо лицо твоей девушки, которая не ждала такого "доброго утра".

А если ты поджигаешь траву и случайно сжигаешь дом соседа — это не ошибка, а преступление. Также, если ты гонишь по городу 140 км/ч и сбиваешь беременную женщину — это не ошибка, а убийство. Если ты священник и причащаешь пол города одной ложкой — это не ошибка, а заражение всего города.

Украинцы привыкли нарушать правила и закрывать глаза на халатность.

Надеюсь, современные вызовы помогут нам больше соблюдать правила и законы.

Простые вещи спасают жизни, как говорит МОЗ.