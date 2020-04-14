Пора разделять нарушение правил и право на ошибку.
Ошибка — это перепутать соль с сахаром, когда спросонья варишь кофе. Максимум, что будет — это удивлённо лицо твоей девушки, которая не ждала такого "доброго утра".
А если ты поджигаешь траву и случайно сжигаешь дом соседа — это не ошибка, а преступление. Также, если ты гонишь по городу 140 км/ч и сбиваешь беременную женщину — это не ошибка, а убийство. Если ты священник и причащаешь пол города одной ложкой — это не ошибка, а заражение всего города.
Украинцы привыкли нарушать правила и закрывать глаза на халатность.
Надеюсь, современные вызовы помогут нам больше соблюдать правила и законы.
Простые вещи спасают жизни, как говорит МОЗ.