Вся система медучреждений Украины способна принять не более 3,5 тысяч больных коронавирусом!
После этого наступит коллапс всей системы и необходимость выбирать, кому стоит оказывать помощь, а кто пусть умирает дома или на улице. Это прямой результат медреформы Супрун, которая не сидит и даже не под следствием.
Украинским парламентариям самое время начать разрабатывать критерии кому медики должны оказывать помощь, а кому и не стоит. У майданных деятелей, такой опыт уже есть. Когда к раненным беркутовцам, просто не подпускали ни скорые, ни медработников.