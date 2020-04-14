Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что такой страшный опыт селекции оказания медпомощи у майданных политиков уже есть

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После этого наступит коллапс всей системы и необходимость выбирать, кому стоит оказывать помощь, а кто пусть умирает дома или на улице. Это прямой результат медреформы Супрун, которая не сидит и даже не под следствием.

Украинским парламентариям самое время начать разрабатывать критерии кому медики должны оказывать помощь, а кому и не стоит. У майданных деятелей, такой опыт уже есть. Когда к раненным беркутовцам, просто не подпускали ни скорые, ни медработников.