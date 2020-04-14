Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook предположил, что на решение Виктора Ляшко приостановить свое предыдущее решение об открытии продовольственных рынков повлияли коррупционные моменты

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Пусть болеют. Бывший главный санврач Украины предложил ослабить карантин ради коллективного иммунитета © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Об этом он сообщил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

«С завтрашнего дня мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу».

Надо полагать, или супермаркеты больше рынков занесли, или рынки занесли недостаточно для удовлетворения амбиций Ляшко. Иных причин для закрытия рынков не вижу.

Страну можно поздравить еще с полумиллионной армией безработных.