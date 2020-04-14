Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что вместо оптимизации расходов и эффективной борьбы с эпидемией главной задачей пересмотра бюджета стало желание увеличить суммы внешних заимствований

Главными причинами секвестра госбюджета является не короновирус, а отставка "Гончарука-Богдана" и передел их наследия + желание взять новые долги. На смену схеме ГоБ пришла модель "Ермака-Шмыгаля" — новая система политэкономического баланса, а короновирус просто подвернулся. Черкашин о секвестре бюджета Украины: Плохой документ, принятый в плохой ситуации © dengi.ua

Просто подумайте, карантин длится 1 месяц — что будет дальше и с заболеваемостью, и с экономикой (до конца года), ни у кого достоверного понимания нет, НО:

Бюджет борьбы с ковидом 65 млрд грн, а дефицит увеличили более чем на 200 млрд (которые надо одолжить, и в этом главный смысл), а издержки более чем на 82 млрд!!! Большинство депутатов в этой ситуации напоминают мне мышей, пытающихся таскать крохи из-под стола у хозяев….

Ещё раз: 65 — 200 — 82 млрд.

Всегда думал, что "секвестр" — это прежде всего урезание расходов, а не доходов и попытки взять в долг побольше…