Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что если, как утверждают постмайданные политики в Донбассе война ведется с Россией, то почему она официально не объявлена, почему нет ни военного положения, ни мобилизации

Печальная дата.

Когда-то ещё Ленин писал о войнах справедливых и несправедливых. Если объявили, что это война, применительно к событиям на Донбассе, причем не просто так, а с Российской Федерацией, говорят о российских формированиях, очередных обстрелах, то логично, что на фронт на защиту Отечества нужно посылать самых близких, патриотов, лучших бойцов.

Шесть лет длится война. Пора её заканчивать. Главнокомандующий должен постоянно быть в курсе и в первую очередь заниматься завершением войны, поиском выхода из ситуации. Если в 2014 году ещё пиарились на фоне войны, приезжали, фотографировались. Ляшко целую сцену разыграл, как брали сепаратистов в плен. Порошенко под чужим именем сына своего послал под тройной охраной, якобы на войну. Приезжали, раздавали награды, говорили речи. Сегодня на Донбасс никто не приезжает, кроме Зеленского, который сбегает в нужный момент от проблем в Киеве.

Я не вижу в зоне конфликта детей министров, депутатов, родственников президента и т.д. Тогда возникает вопрос, если это война, и война справедливая, все для победы, все для фронта, тогда должны понимать, что тыл и фронт работают как единое целое. А не так, что в Киеве гуляют, прожирают весь бюджет, а там защитники стоят насмерть за их интересы. На фронте гибнут люди, а в Киеве дерибанят землю.

И второе безусловно — мы не видим, чтобы те люди, которые много говорят о патриотизме, демонстрировали его на деле. Могли бы Турчинов, Парубий, Аваков не поехали туда с помощью, картошкой, продуктами, обмундированием, с концертными бригадами для поднятия духа солдат. Носа не кажут. Вот и выходит, что война несправедливая. Что бы они не говорили, армии в Украине нет.

Мне кажется, что они пытаются убедить себя и других, что у них есть армия. Так Пан Атаман Грициан Таврический хвалился, что у него в монастыре стоит цельная дивизия и семь пулеметов. Правда один на шаровары поменяли (укроборонпром), второй не стреляет, а ещё один по своим лупит. Донбасс и Украина: 6 лет гражданской войны. Главные темы соцсетей 8 апреля © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Антитеррористическая операция в соответствии с законодательством Украины это полицейская операция. Но когда направили туда армию, что запрещено в соответствии с украинским законодательством, потому, что не объявлена война, возникает много вопросов.

Если Россия агрессор, почему не объявили официально войну? Почему не объявили мобилизацию? Почему не объявили военное положение? А все потому, что понимали, там вооруженных сил России нет. Оружия много. Везде, где возникает конфликт всплывает оружие стран, где оно производится, в том числе и американское. И армия — это не всегда оружие и люди, в первую очередь это мотивация, смысл.

Теперь относительно самого конфликта. Если те, кто в зоне конфликта понимают, что у них нет верховного командования, авторитетного для армии человека, а есть "лох", который может дискутировать и который играет. Но играет хреново. И тут необходимо понимать за что ты отдаешь свою жизнь, рискуешь здоровьем? Когда тебе мама позвонит, и скажет, что получает мизерную пенсию, да и ту приносят не вовремя, нечем детей лечить, кормить, как это укрепит боевой дух солдата? Говорили, что мы воюем за украинскую землю, а теперь получается, что она может быть американской или германской после принятия Закона о продаже земли.

Сегодня годовщина начала гражданской войны на Донбассе.

13 апреля в Киеве Совет национальной безопасности и обороны принимает решение о начале антитеррористической операции. Провозглашенный вопреки Конституции исполняющим обязанности президента Турчинов отдает приказ использовать Вооруженные силы в подавлении протестов, носивших до этого мирный характер.

Вопреки действующему законодательству вместо специальных отрядов по борьбе с терроризмом против сторонников федерализации применяют танки, гаубичную артиллерию, авиацию и баллистические ракеты. Войне нет конца и края. Сначала Порошенко, а потом и Зеленский главным пунктом своей предвыборной программы сделали завершение войны. И с каждым днем эта петля все туже. И сегодня, когда на Донбассе вновь пролилась кровь, Верховная Рада рассматривает на своем заседании вопросы, которые интересны МВФ, но никак не гражданам Украины.