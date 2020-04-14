Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что если ЛДНР – это юридически украинская территория, то возможное освобождение страны ее вооруженными силами будет вполне законным

Освободители!

Если брать де-юре, ЛНР и ДНР — это украинская территория. Этот факт признают и Россия, и Белоруссия, и Евросоюз, и ООН.

Это украинская территория, где есть неурегулированный конфликт. Когда европейские страны увидят, что их уже шесть лет разводят на деньги, будет трудно объяснить, почему конфликт нельзя было урегулировать ещё в 2014 году.

К тому же американцы заказывали не такой конфликт. Им нужен жесткий, военный конфликт, а не редкое постреливание и периодическое убивание местного населения, которое начинает компрометировать уже и Запад. Что поддерживать, на что давать деньги? Турчинов заявил о планах силой присоединить к Украине российские регионы © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

Придет момент, когда они скажут, что Украина надоела темой войны и агрессии, и уйдут. Только так произойдет, а в Украине ситуация ухудшается, коронавирус, горит чернобыльский лес, в стране катастрофически не хватает средств на самое насущное, наступит полный коллапс всего.

Я уже говорил, что у детей отбирают спички, чтобы не баловались. У этих актеров нужно отбирать власть. Делать это нужно любыми путями, вплоть до принуждения. Когда созреет ситуация в Украине и люди выйдут на улицу, они с удовольствием встретят тех, кто освободит их от этой преступной власти. И этой силой могут стать два корпуса Вооруженных сил Украины, которые сегодня стоят на линии разграничения в Донбассе.

Думаю, такой прогноз вполне реален. Не призываю, а прогнозирую возможность такого сценария.