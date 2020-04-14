Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что все постмайданные президенты, приходя к власти, обещали закончить войну в Донбассе, но в результате военный конфликт не утихает уже шесть лет

Ровно 6 лет назад пришедший к власти в результате вооружённого государственного переворота президент майдана и государственный преступник Турчинов развязал в Украине гражданскую войну, отправив в Донбасс украинцев убивать украинцев. Вместо попыток договориться с протестующими был избран путь радикального и антиконституционного военного подавления. Обстрелы городов Донбасса артиллерией и авиацией отрезали путь к миру.

Государственный преступник Порошенко обещал закончить войну за считанные часы, но уже через месяц после избрания так же антиконституционно применил Вооружённые силы Украины против граждан Украины: начал полномасштабное армейское наступление, которое завершилось тысячами смертей, шестью котлами, разгромом и первыми "Минскими соглашениями".

14 тысяч погибших, десятки тысяч пострадавших, более миллиона беженцев, катастрофические разрушения Донбасса, повсеместная ненависть — это наша, разорванная майданом, страна сегодня. Донбасс и Украина: 6 лет гражданской войны. Главные темы соцсетей 8 апреля © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Зеленский стал президентом на главном ожидании народа: более 80% украинцев ждали мир. Обещал договариваться хоть с чёртом и сделать всё, чтобы в нашей стране не гибли люди.

За год не сделано ничего. Люди всё так же гибнут, и не только на фронте: даже пенсионеры в очередях на КПВВ, чтобы пройти очередную унизительную и незаконную проверку ради пенсии, тоже гибнут. Война всё так же продолжается. Партия войны подняла голову и диктует условия Зеленскому, при которых война будет длиться вечно, а Зеленский лишь покорно соглашается с ними…

…а не с нами. Которые избрали его ради безусловного мира. 6 лет войны. В этот день 6 лет назад были первые военные жертвы. В Луганске сегодня — "День памяти жертв украинской агрессии". А что у нас? Вспомнит ли хоть кто-то в "единой стране"?

Вспомните события тех дней. Вы все — вспомните. Все те ужасы, через которые прошла наша страна. Это может повториться в любой момент снова, пока не будет поставлена точка в войне. Желаете ли вы этого? Стоит ли это тех "красных линий", той необоснованной гордыни "патриотов", из-за которой мы до сих пор в состоянии войны?