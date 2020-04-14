Политолог Михаил Мищишин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что дело Черновол может оказаться попыткой власти выпустить пар общественного недовольства, не затрагивая основ политической коррупции как таковой

Прокуратура с оправдательным уклоном.

Виновна или нет Татьяна Черновол? Заявления бывшего генпрокурора Рябошапки и следователя по делам Майдана Горбатюка, оправдывающих Татьяну Черновил, демонстрирует нам диво-дивное. Прокуратуру с оправдательным уклоном, изобретенную в Украине властью для себя, любимой.

Лично я далек от того, чтобы выносить кому-то личные вердикты. Виновен! Или — нет, не виновен! Это — дело следователей, прокуроров и судей.

Но что я хочу сказать? Дело Черновол может оказаться попыткой выпустить пар. Мы не устаем говорить о коррупции, но сколько министров и губернаторов, руководителей ведомств сидело при Порошенко и Зеленском? Ни одного, если говорить о действующей власти. Нагибали и задерживали регионалов, коммунистов и т.д. А себя, любимых — не трогали. «Трогать не будут». Ищенко рассказал, откуда у Черновол гарантия неприкосновенности © Владимир Трефилов

У Путина есть проворовавшиеся чиновники и генералы. И они сидят. И много. У Януковича и Кучмы сидели вице-премьеры, губернаторы, министры, руководители ведомств и даже премьер Тимошенко, что является хорошим прецедентом для погрязшей в коррупции Украины.

Поэтому при отсутствии украинских вельмож за решеткой — посадят или нет Черновол со товарищи — не суть важно. Пока страдает плебс, простой народ, даже и выбившийся на минутку в депутаты — это ничего не меняет по сути.

Но, давайте спросим себя, действительно ли невиновны те, кто сжег Майдан? Сжег и убил людей в Одесском Доме профсоюзов? Сжег здание ГАИ и убил милиционеров в Мариуполе? Можно ли это все списать на политический реванш? Люди-то мертвы!

Ниже на снимках: самозамусорившийся и самозагоревшийся Майдан. Одесский Дом профсоюзов. Они сами себя подожгли. Мариупольское ГАИ, посмевшее стать на защиту жителей города. Они сами себя подожгли и самоубились.

Так что, дело не в Черновол, а в сотнях и тысячах, десятках тысяч политических и военных убийств в Украине. И в способности или нет украинского правосудия найти и наказать виновных по всей цепочке: от заказчиков, организаторов, спонсоров, политического, медийного и юридического, (и даже законодательного!) прикрытия до — непосредственных исполнителей. В каждом случае, а не только Черновол. Или признать ее невиновной. Это как раз и есть путь к справедливости и законности в Украине, о которой так мечтал простой люд Майдана.