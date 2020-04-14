Украинский экономист Даниил Монин на своей странице в соцсети Facebook написал, что одним из главных преимуществ пересмотренного депутатами накануне бюджета является создание стабилизационного фонда и создание условий для начала внешнего финансирования

Бюджет 2020.

Можно много и долго критиковать изменения в бюджет, поскольку он затрагивает интересы слишком многих людей и элит. Поэтому недовольными будут многие, в том числе эксперты.

Но я отношу себя к тем, кто считает принятый бюджет адекватным текущей ситуации. Более того, я даже скажу, что представленный и заваленный депутатами бюджет 1,5 недели назад был в целом в той же адекватной логике, но не учитывал интересы части элит и был завален. Что ж, после 2-недельной доработки новая смета страны принята, и я попробую озвучить основные тезисы со своей стороны.

1) Поскольку в рамках оценки наступающего кризиса мы ещё в марте делали нашу переоценку прогноза бюджета на 2020 год и без стабилизационного фонда получили дефицит в 209 млрд, то текущий дефицит бюджета в 298 млрд нас не удивляет — это объективная реальность этого года — 7% ВВП дефицит. Мы в этом смысле не уникальны. Бюджеты США и ЕС будут тоже в подобных дефицитах 5-10% ВВП, и это объективная реальность. Кабмин Украины рассказал, на что пойдут деньги из Фонда борьбы с коронавирусом © Facebook, Верховна Рада України

2) Логика Кабмина в целом следующая — сократить расходы на те статьи, которые можно сократить или не нести расходы в текущем году и максимально сконцентрироваться на мерах противодействия короновирусу, создав стабилизационный фонд. Сначала 1-я версия имела стабфонд 124 млрд. Потом 97 млрд, и вот в окончательной редакции всего 65 млрд гривен. Сокращены расходы на местные выборы, перепись и ещё часть статей.

3) Мы оценивали падение консолидированных доходов государства на уровне 100 млрд. Госбюджет по доходам сокращен на 119 млрд. Это на 23 млрд ниже, чем год назад. Я все-таки думаю, доходы будут выше, чем в плане. Тем более что НБУ чуть поднял перечисления, и доходы от госпредприятий (в первую очередь Нафтогаза) существенно увеличены (на 20+ млрд).

4) Собственно, изменения в последние 2 недели шли в логике фиксированной суммы дефицита. Он не менялся, и поэтому все, что могли депутаты, — это вернуть финансирование по части статей и сократить по другим статьям. Собственно, все сокращение пошло по стабилизационному фонду, который 'усох' на 30+ млрд за счёт того, что депутаты восстановили часть бюджетных программ. Кроме того, медицине добавили 15 млрд. А это то, для чего планировался фонд. Поэтому часть расходов, которые должны были идти по фонду, пойдут по другим программам.

5) Единственное, что меня удивляет, что стабфонд планируется использовать для выплат пенсионерам. Дело в том, что финансирование ПФ итак увеличено до 202 млрд (мы в марте прогнозировали дефицит ПФ на уровне 200 млрд). Поэтому по идее лучше стабилизационный фонд задействовать на другие меры. Считаю, что это как раз первоочередная задача правительства — определить, на что пойдут средства стабфонда с точки зрения максимально эффективного использования этих средств.

6) Финансировать дефицит будут за счёт внутренних и внешних займов. По идее по тому плану заимствований в бюджет, вероятно, должно пойти 3-4 млрд долларов от МВФ + что-то добавит Мировой банк. Также я не сильно верю в сумму в 377 млрд по внутренним заимствованиям. Там разве что может быть оборот увеличен через короткие займы на 90-180 дней. Кстати, именно такой аукцион пройдет завтра. Посмотрим на новые условия на внутреннем рынке после 3-х недель отмены аукционов. Я в целом склоняюсь к тому, что НБУ в размере около 100 млрд даст в долг Минфину. Это адекватно текущей ситуации и не даст особых больших эффектов на инфляцию.

Итого, подводя итоги. Рад, что депутаты утвердили изменения в бюджет. Теперь может начать работать стабилизационный фонд. Также новая смета открывает возможность внешнего финансирования. Так что спасибо всем, кто принимал участие.