Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что, несмотря на разговоры о расколе в пропрезидентской фракции, скорее можно говорить о наличии там недовольных по отдельным вопросам, нежели о какой-то системной и стабильной оппозиции

Сегодняшнее голосование в Верховной Раде по бюджету (впрочем, как и по другим вопросам) подтвердили мой вывод, который я сделал 31 марта, — нет никакого кризиса и раскола внутри фракции «Слуга народа» (СН). Главная проблема тогда была связана с отсутствием более 30 депутатов фракции. Были и шатания по кадровым вопросам, но абсолютное большинство фракции все-таки сохраняет лояльность президенту Зеленскому, хотя проблемы и противоречия во фракции усилились.

При голосовании по бюджету во фракции СН отсутствовали сегодня всего 7 депутатов. Из тех, кто присутствовал, 226 проголосовали за (к этим голосам надо добавить также голоса председателя ВР Д. Разумкова и его первого зама Р. Стефанчука, которые формально являются внефракционными), 5 — воздержались, 5 — не голосовали, 5 — против. Лоббисты победили медиков. Эксперты о новом госбюджете Украины © REUTERS, AP

Скорее можно говорить о наличии во фракции недовольных по отдельным вопросам, иногда — о «функциональной оппозиции» (например, людей Коломойского — «антиколомойским» законам), нежели о какой-то системной и стабильной оппозиции. Хотя отдельные системные оппозиционеры во фракции все-таки есть. А знаете, кто главный системный оппозиционер, голосующий именно против (а не просто воздерживающийся или не голосующий) по большинству принципиальных для фракции вопросов? Не угадаете. Это малоизвестный депутат-мажоритарщик Олег Воронько, избранный по 103-му округу в Кировоградской области. Странный и какой-то смутный персонаж.

Вот интересно, как будут голосовать программу правительства? С одной стороны, очевидно (по опыту правительства Гончарука), что годичный иммунитет вследствие утверждения программы правительства парламентом не является надежной защитой. С другой стороны, а зачем рисковать и давать даже формальный иммунитет премьеру, отношение к которому достаточно неоднозначное.

Однако провал программы правительства может стать признаком его нестабильности, что нехорошо и для эффективности госуправления, и для политических интересов команды Зеленского. Поэтому, если программу правительства поставят на голосование, то скорее ее проголосуют, чем провалят, хотя риски сбоев при голосовании по этому вопросу потенциально существуют.