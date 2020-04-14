Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что ровно шесть лет назад, 14 апреля 2014 г. самозваный президент Турчинов выпустил Указ «О проведении АТО»

14 апреля 2014 г. самозваный президент Турчинов выпустил Указ «О проведении АТО». Тем самым он совершил особо тяжкое уголовное преступление, в нарушение Конституции использовал Вооруженные силы Украины для проведения карательной операции против своих соотечественников. Донбасс и Украина: 6 лет гражданской войны. Главные темы соцсетей 8 апреля © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В результате этого преступления, по разным оценкам, погибли от 11 до 50 тыс. граждан Украины, десятки тысяч получили увечья и ранения, многие пропали без вести. Разрушены более 40 тыс. жилых домов, тысячи предприятий, больниц, школ, линий электропередач. Стране нанесен ущерб, по самым приблизительным оценкам, более $40 млрд, разрушен весь промышленный потенциал.

Абсолютная истина одна — жизнь в стране не будет лучше, пока не будет восстановлен мир на Донбассе!