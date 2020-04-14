14 апреля 2014 г. самозваный президент Турчинов выпустил Указ «О проведении АТО». Тем самым он совершил особо тяжкое уголовное преступление, в нарушение Конституции использовал Вооруженные силы Украины для проведения карательной операции против своих соотечественников.
В результате этого преступления, по разным оценкам, погибли от 11 до 50 тыс. граждан Украины, десятки тысяч получили увечья и ранения, многие пропали без вести. Разрушены более 40 тыс. жилых домов, тысячи предприятий, больниц, школ, линий электропередач. Стране нанесен ущерб, по самым приблизительным оценкам, более $40 млрд, разрушен весь промышленный потенциал.
Абсолютная истина одна — жизнь в стране не будет лучше, пока не будет восстановлен мир на Донбассе!