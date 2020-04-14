Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что при новом Кабмине украинская коррупция по-прежнему остается непобедимой, а спекулятивный бизнес продолжает активно выводить капиталы из Украины

Следовало отправлять в отставку не Уманского, а Шмыгаля — не менее 20% малого бизнеса после карантина не вернется к работе. Экономика Украины после карантина – диагноз неутешителен. Главные темы соцсетей 13 апреля © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

И при Шмыгале (даже в условиях коронакризиса) украинская коррупция остается непобедимой (особенно на таможне и в налоговой, что с цифрами и фактами показал премьеру экс-министр финансов Уманский), а спекулятивный бизнес продолжает активно выводить капиталы из Украины. Делается это традиционно под эгидой защиты национального производителя и программы господдержки МСБ в условиях эпидемии. Но за счет чего и кого?

Сегодня Рада изменила бюджет-2020: дефицит бюджета вырастет более чем втрое — с 96,2 млрд. грн. до почти 300 млрд. гривен. Это более 25% от расходной части! Это вера во что?! Денис, на вере строится не бизнес, а разводка!