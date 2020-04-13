Политолог Михаил Мищишин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему на Украине до сих пор не существует качественной политической аналитики

Почему в Украине не существует качественной политической аналитики?

Да потому, что наша аналитика завязана вокруг Майдана и рассматривает все через эту призму. Но этот угол зрения слишком предвзят и политизирован, чтобы быть объективным и верным. Это все равно что рассматривать ситуацию в Сирии с помощью понимания моджахеддов, которым платят за войну с Асадом. При этом сами они часто не из Сирии. Поэтому все, кто мешает им воевать с Асадом, — не правы. А все, кто помогают, — молодцы и за ними будущее.

Приблизительно такая же ситуация и в патриотической аналитике Украины. Все, что помогает нам воевать с Путиным (причем сами мы не воюем, это делают верящие нам люди), — это хорошо. А все, что мешает, — плохо и обречено на историческое поражение.

Ситуация, при которой та же пандемия коронавируса и еще больше ее освещение в СМИ, явно неадекватное, поражают как США, так и Россию, Европу и Украину, которые мы относим к противоборствующим лагерям — не вызывает у нас удивления. Кто такие украинские националисты. Мифы и реальность © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

А ведь не только коронавирус, а и многие другие явления в мире давно уже не укладываются в предложенное нам украинское прокрустово ложе: Запад — это хорошо. А Россия — плохо. Да и сам принцип: хорошо — плохо — сейчас не выдерживает критики и хромает, потому что все пиар-достижения медицины Запада сегодня трещат по швам при реальном столкновении с бактериологическим оружием, которым вполне может являться и коронавирус. И ему не менее, а может быть, и более успешно противостоят Китай и Россия. По крайней мере, пока что.

Точно таким же, но только медийным и идеологическим оружием являлся в свое время и украинский Майдан, возникший практически одновременно с обострением обстановки на Ближнем Востоке. Поэтому вся его идеология и пиар-штампы, взятые на вооружение украинскими аналитиками и журналистами — хромают, так как они выполняют прагматичную задачу идеологической войны: разделение украинцев и доведение внутреннего конфликта до столь высокого градуса, чтобы в него могли вмешиваться другие державы.

И никакое объективное рассмотрение и отражение ситуации не является и не может быть задачей СМИ, окучивающих вверенное им население, которое должно воевать, а не понимать. Что у нас и происходит, собственно.

Майдан сегодня — это уже выстреливший патрон. Он, впрочем, может стрелять еще и еще. Тем не менее по копоти его гильз, как по кофейной гуще, невозможно определять будущее Украины и мира. Слишком предвзят, субъективен и узок прицел.

К сожалению, в Украине вообще не принято рассуждать на подобные темы. Журналистская братва за мзду малую, бия себя в грудь, яко патриоты, постаралась, чтобы все, что не вписывается идеологию уличного эрзац-патриота, подвергалось у нас сомнению. А уж не русский ли агент он часом? Вирус русофобства. В Украине даже пандемия имеет четкую националистическую ориентацию © предоставлено автором

Но это лишь возвращает нас к теме России, которая, даже в лучшем случае — лишь одна из тех, кто влияет на развитие мира, значительно уступая в своем влиянии США и Китаю, и не только. Вот, приблизительно, в этой парадигме: не влияющей ни на что Украины и мало на что или далеко не на все влияющей России и развивается украинская аналитика, хромая на обе ноги сразу. И другой аналитики у нас для вас нет!

Мы идем в Европу, и баста! А где сейчас Европа, что такое Европа и что будет с ней — об этом мы не размышляем.

В Украине полно умных людей. Но нет своей школы качественной аналитики. Мы слишком политизированы и служим тому или иному олигарху и политику. Все журналисты и аналитики скучковались каждый вокруг своего олигарха, который нас содержит, и видят происходящее в Украине и мире только с этого насеста. Люди отрабатывают свои деньги. И нема на то рады.

Любая попавшаяся на глаза аналитическая записка, интервью с политиком, пост в соцсети или якобы умная статья выполняют дезинформационную, а не информационную задачу. Мы намеренно дезинформируем хитроумно затесавшегося в наш прекрасный украинский народ русского противника. А вместе с ним нам приходится обманывать и украинцев. Жаль. Но ничего не попишешь! Сопутствующие информационные потери! На войне, как на войне!

Более-менее трезвые и глубокие вещи время от времени произносит Кость Бондаренко, интересен время от времени бывает Андрей Золотарев, вот, пожалуй, и все, кого лично я читаю из украинских политических аналитиков. Если кого сейчас забыл назвать, наверное, таких людей больше — простите.

Вообще, об украинских СМИ, экспертах и аналитиках, политологах и политиках или хорошо, или ничего.

— Не читайте украинских газет!

— Так ведь других и нет!

— Вот никаких и не читайте.