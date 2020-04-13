Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в новой редакции бюджета депутаты фактически до нуля сократили компенсации за разрушенное жилье жителям Донбасса

Не успели осенью похвалиться у Зеленского, что они первые, кто выделил деньги на компенсации разрушенного жилья на Донбассе, как уже — тыдыщь! — и сократили вдвое. Донбасс и Украина: 6 лет гражданской войны. Главные темы соцсетей 8 апреля © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Мало того, что программа не работающая и выделили копейки, так ещё эти копейки вдвое сократили — максимум 100 компенсаций при тысячах разрушенных домов.

Надеюсь, Зеленский лично эту весть жителям Донбасса донесёт. На институт Вятровича есть, на мовного инспектора есть, на бандеровское кино, которое никто не смотрит, тоже есть, а на Донбасс — денег нет.

Донбасс вообще не приоритет. Принятые изменения в бюджет-2020 — то ещё чмошничество. И не только для Донбасса.