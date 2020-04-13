Не успели осенью похвалиться у Зеленского, что они первые, кто выделил деньги на компенсации разрушенного жилья на Донбассе, как уже — тыдыщь! — и сократили вдвое.
Мало того, что программа не работающая и выделили копейки, так ещё эти копейки вдвое сократили — максимум 100 компенсаций при тысячах разрушенных домов.
Надеюсь, Зеленский лично эту весть жителям Донбасса донесёт. На институт Вятровича есть, на мовного инспектора есть, на бандеровское кино, которое никто не смотрит, тоже есть, а на Донбасс — денег нет.
Донбасс вообще не приоритет. Принятые изменения в бюджет-2020 — то ещё чмошничество. И не только для Донбасса.