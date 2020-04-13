Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что фундаментальная проблема современной медицины — в превращении ее из общественного блага в обычный бизнес-проект

Эпидемия. Одна из важнейших причин катастрофических последствий эпидемии коронавируса — плохое состояние системы здравоохранения. Что произошло?

1. Коммерциализация. Концепция медицины как бизнеса, а не как общественного блага. В результате зарабатывание денег, а не сохранение здоровья стало главной целью больниц и врачей. Кто был не согласен — тех уволили.

2. Оптимизация. Это было фактическое сокращение врачей, медсестер, санитарок, больничных коек. Теперь их катастрофически не хватает. Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах © СС0, Pixabay

3. Эта система давно была в США и Британии. Поэтому в США и Британии эпидемия идет по самому плохому в мире варианту.

4. Еврокомиссия навязала эти сокращения Италии и Испании. Поэтому у них столько проблем.

5. Эта модель еще и подчинила медицину и здравоохранение "большой фарме", то есть крупным корпорациям, для которых деньги — это главная ценность.

6. В России эту модель внедряли наши собственные политики, потому что они считают США и Британию идеалом во всем.

От этой модели надо отказываться и переходить к другой, когда не деньги на пациенте, а здоровье людей — главная ценность для медицины. А сама система подчинена не бизнесу, а государству и обществу.

Лучшая система пока на Кубе, получается. Там, кстати, самая высокая продолжительность жизни в Латинской Америке. Надо кардинально менять систему здравоохранения. Это главный вывод, который надо сделать из эпидемии.