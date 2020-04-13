Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что нынешняя власть, которая должна бороться с кризисом, из-за коррупционности и непрофессионализма сама стала составной частью общей проблемы страны

Глядя на грядущие бюджетные изменения, когда 100 млн грн на "аэропорт в Днепре" то "включают", то "выключают" и вообще, анализируя антикризисный фонд на 60 млрд грн, то есть в размере 1,5% ВВП, когда нужно минимум 10%, начинаешь понимать, что ключевая проблема Украины — это "атомизация" провластных элит, неспособность их, с одной стороны, генерировать новые смыслы и идеи (на концептуальном уровне), а с другой — даже осознавать масштаб возникших перед страной проблем и вызовов. Лоббисты победили медиков. Эксперты о новом госбюджете Украины © REUTERS, AP

Их субъектность пока ограничивается лишь выклянчиванием у других стран очередного миллиона медицинских масок, которые они перед этим благополучно продали за сверхбарыши, а теперь будут точно также "бесплатно" распределять полученное. Вначале продать, заработать, а потом — просить. О проданном "забыть", оставив главного таможенного "любителя масок" на своем посту, а о "полученном" — пиариться на каждом углу и в каждом выпуске новостей.

В этом вся их "философия", все миропонимание. И так будет продолжаться до тех пор, пока личная комфортная ванная обеспечивает им температуру "парного молока". И пока пробка в этой ванной не будет "выдернута", а "водичка с пеной" — спущена, все, что получит от них пенсионер, — это запоздалая индексация на 200 гривен, а все прочие не получат вообще ничего. Нынешние "элиты" вошли в состояние "полураспада".

Власть, которая должна бороться с кризисом, сама стала составной частью общей проблемы. Нынешний кризис может быть преодолен лишь при осознании его властью на более высоком, "надпроблемном" уровне. И это будут совершенно иные люди.