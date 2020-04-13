Политолог Михаил Мищишин на своей странице в соцсети Facebook написал, что владельцам украинских телеканалов и СМИ - олигархам выгодно слабое украинское государство, поэтому работа частных средств массовой информации по определению имеет разрушительную для страны функцию

Украине нужны государственные и прогосударственные СМИ. Сейчас их нет.

Навязанная украинцам мысль, что СМИ не должны быть государственными, и частные СМИ более объективные и качественные — является ложью, используемой при развале СССР. Сейчас с ее помощью точно так же разваливают и Украину.

О какой объективности западных СМИ можно говорить и ставить их в пример нам, когда они являются дезинформационными лидерами в отношении того же Трампа, их президента, их же Америки, выбранного народом?

Не принимая избранного своим же народом президента, западные, а по их примеру — и украинские СМИ проводят антигосударственную политику и являются, по своей никчемной сути, глубоко антинародными. Хоть нам пока что в это и очень трудно поверить.

В условиях сословного феодального общества и слабо социализированного государства, у которого нет своих СМИ, каким является наша Украина — информационная среда государства и не может быть другой, кроме как глубоко порочной и лживой, отражающей мнения владельцев СМИ, которые вступают в ситуативные союзы то с Западом, то с Россией, то с очередной украинской властью, круто меняя свою информационную политику, но в целом и всегда — украинские СМИ отстаивают бизнес- и политические интересы своих владельцев.

Олигархам выгодно слабое украинское государство. Так его легче грабить. В этом их поддерживают западные и российские СМИ. По той же причине. Слабым государством Западу и России легче управлять. Его легче делить и кромсать, получать дешевую и бесправную украинскую рабочую силу. Поэтому западные и олигархические СМИ в Украине выполняют одну и ту же дезинформационную задачу, расшатывая украинскую государственность.

Пора увеличивать число и сделать более качественными госсми в Украине. Они должны быть настолько качественными, чтобы могли проводить конкурентоспособную информационную государственную политику, несмотря на то, что вещают олигархические 1+1, Интер и другие телеканалы, отражающие интересы исключительно своих владельцев. А никак не Украины. Время разочарований. Западные СМИ осваивают украинскую реальность © AFP, Sergei SUPINSKY

Что дала Украине дикая приватизация предприятий мы уже практически поняли и разобрались. Нищету — народу, миллиарды — владельцам приватизированных украинских активов.

Теперь нам остается понять роль прикрытия этого процесса, как и — планомерного ослабления украинской государственности, которую выполняют грантоедские, западные и отечественные, точно также, как и заводы и фабрики, приватизированные или созданные с нуля СМИ. И что-то противопоставить этому, кроме Министерства правды, созданном, если не ошибаюсь, при Порошенко. И занятом исключительно распилом направляемых на проукраинскую пропаганду средств.

Интересов Украины и украинцев в украинских СМИ нет, они их не отстаивают, хотя только о них и говорят, если послушать наиболее "патриотические" телеканалы, почитать наиболее рейтинговые СМИ, блогеров и т.д.

Украина уже долгие годы и десятилетия находится в удушающей и ослабляющей ее информационной сети-ловушке, которая, как хамелеон, приобретает окраску патриотических СМИ. Их нет у нас. И это всем нам стоит украинской государственности, которая слабеет и хиреет на наших глазах.

Если украинцы, как нация и народ, хотят выжить и иметь свое сильное и богатое государство, нам предстоит создать свои государственные истинно патриотические СМИ, не передоверяя это дело ни Коломойским, ни Ахметовым, ни Фирташам, ни Пинчукам, ни Порошенко, ни Яценюкам и т.д. Ни, тем более, западным или российским инвесторам. С полным пониманием того, что пока что их государство Украина — это и есть украинские олигархи и их смотрящие во власти, якобы народной. Их патриотизм — это всегда украденные у украинцев деньги. И их СМИ защищают именно это, а не Украину и украинцев, как нам кажется.