Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook заметил, что в условиях кризиса для сдерживания цен государству придётся самому становиться субъектом оптовой торговли

Технологии социальной справедливости.

Начальство озаботилось ростом цен. Глава Госдумы Володин возмущается торговыми надбавками, а премьер Мишустин намерен мониторить рост цен на продукты питания.

Оптовики, невзирая на возмущение начальства, сообщают о повышении отпускных цен, что неизменно скажется на рознице.

Простого выхода из этого тупика просто нет. Можно раздавать гражданам деньги — но это краткосрочный эффект. Сколько денег раздашь — на столько вырастут цены. Можно попробовать регулировать цены директивно, но рынок за невидимую руку не поймаешь. Возникнет искусственный дефицит и тысячи картельных сговоров. «Ломбарды работают, а рынки нет». Журналист Форест о том, почему в Житомире взвинтили цены на продукты © Facebook, Сергей Форест

Поэтому решения здесь и сейчас просто нет. В текущей политэкономической модели цены будут расти неизбежно.

Все что можно сделать оперативно — подключить граждан к мониторингу цен на социальные продукты в розничных магазинах. Для этого необходима цифровая платформа, на которой гражданин с помощью своего смартфона будет доносить на спекулянтов. Он-лайн игра "поймай спекулянта" позволит сделать гражданина соучастником борьбы за социальную справедливость и понизить градус отчуждения.

Основные битвы за цены впереди — когда карантин снимут. Надеюсь, что начальство поняло, что потребительская модель с невидимой рукой подходит только для "тучных годов". В условиях кризиса государству придётся самому становиться субъектом оптовой торговли и обеспечивать сети социально значимыми товарами с минимальной нормой прибыли.

Либо невидимая рука и спекуляции, либо покорное население и социальная справедливость. Третьего не дано.