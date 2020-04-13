Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал сообщения украинских СМИ о визите Владимира Зеленского и главы его Офиса в Донбасс

Владимир Зеленский и Андрей Ермак посетили Донецкую область с рабочим визитом. Разумеется, посетили только военных. Что там у местных — не интересно.

А зачем, если наобещали Донбассу с три короба — и проверки пенсионеров отменить, и госпрограмму восстановления, и "город-сад" — а по факту просто предали и кинули. Зеленский заговорил о новом разведении войск в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Но я напомню, что именно Донецкая область дала в победу Зеленского 90% голосов год назад. Не Львовская, а именно Донецкая. И Луганская, конечно.

Избирали президента мира, а избрали очередного президента войны? Ну, я могу ещё понять, что международная повестка мира трудно идёт, но внутренняя политика по Донбассу! Кто не даёт? Азов запрещает отмену проверок пенсионеров Донбасса? Нацкорпус выступает против госпрограммы восстановления Донбасса? Сорос или Порошенко запрещают сделать хоть что-то хорошее для ежедневно страдающего и от войны, и от коронавируса региона?

Офис президента, Кабмин и Рада постоянно принимают какие-то антикризисные шаги, есть хоть один для Донбасса или для граждан Украины в ОРДЛО? Кто вам запрещает помогать людям? Никто?

Тогда не пишите, что президент посетил Донецкую область.