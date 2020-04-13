Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отметил, что, учитывая ничтожный процент тестирования на Украине, говорить о прохождении пика эпидемии коронавируса преждевременно

Главный санитарный врач Украины Ляшко заявил, что Украина пройдет пик инфицирования 17 апреля. Я не совсем понимаю, на каких данных он основывается, учитывая, что в стране проведено всего 31 тыс. тестов и выявлено 2700 инфицированных. Три группы населения, отрицающих коронавирус. В какой вы? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Иными словами, тестированием охвачено ничтожно малое количество населения. Учитывая дату начала эпидемии в стране и разное течение карантина в разных районах, думаю, что прогнозировать пик пока преждевременно и населению рано успокаиваться.

Конечно, паника и пессимизм — это плохо. Однако необоснованный оптимизм зачастую приводит к значительно худшим последствиям. Учитывая то, что в Украину занесен не китайский вирус, который уже проявляет снижение сезонной активности на Дальнем Востоке, и, по прогнозам, эта форма пойдет на спад в начале мая, а итальянская разновидность, имеющая иные сроки сезонности, пика нужно ожидать не раньше середины мая и лишь потом эпидемия резко пойдет на спад.

Очень хочется, чтобы оправдался прогноз Ляшко, но должен поделиться, конечно, и своим, более пессимистичным прогнозом.