Очередной антирекорд.
Украина снова оказалась наравне с Конго и Панамой. На этот раз по соотношению умерших и выздоровевших от коронавируса.
В Украине, согласно официальной статистике, количество умерших превышает количество выздоровевших. На 1,2 умерших (57 человек) приходится 1 излечение (45 излечившихся).
Массовое сокращение койко-мест за 6 лет, прошедших после Майдана, привело к тому, что больницы такой многомиллионной страны, как Украина, способны принять лишь 10 тысяч больных коронавирусом. Это очень маленький показатель.
Вот наглядные результаты реформы доктора смерть американки Супрун.