Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook заявил, что такие показатели смертности от эпидемии коронавируса являются прямым результатом разрушения украинской медицины реформами Супрун

Очередной антирекорд. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 12 апреля

Украина снова оказалась наравне с Конго и Панамой. На этот раз по соотношению умерших и выздоровевших от коронавируса.

В Украине, согласно официальной статистике, количество умерших превышает количество выздоровевших. На 1,2 умерших (57 человек) приходится 1 излечение (45 излечившихся).

Массовое сокращение койко-мест за 6 лет, прошедших после Майдана, привело к тому, что больницы такой многомиллионной страны, как Украина, способны принять лишь 10 тысяч больных коронавирусом. Это очень маленький показатель.

Вот наглядные результаты реформы доктора смерть американки Супрун.