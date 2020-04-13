Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook написал, что одним из отрицательных эффектов эпидемии коронавируса и связанного с ней карантина может быть неконтролируемый рост цен на продукты питания

По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано уже около 3 тысяч заражённых коронавирусом, и их количество, к сожалению, увеличивается каждый день! Если карантин не закончится в ближайший месяц (а он, скорее всего, не закончится), то в мае нас ожидает массовая безработица, возможно, даже рекордная для новейшей истории страны.

Миллионы людей останутся без средств к существованию, и это приведёт к созданию революционной ситуации.

Многие уже забыли, что одной из причин «Арабской весны» был именно рост цен на продукты питания и отсутствие доступа к дешёвым продуктам. Увы, но нечто похожее может ожидать и Украину.

Как предотвратить такой пессимистический сценарий? «А будет еще больше». Министр рассказал о резком росте безработицы на Украине © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Думаю, что в первую очередь все органы власти должны пересмотреть правовые акты страны и отменить все ограничения для развития АПК внутри страны.

Также необходимо привлечь крупнейшие аграрные компании к разработке стратегии по выходу из кризиса. Это Укрпроминвест-Агро, АПК-Инвест, МХП и многие другие. Именно аграрные предприятия могут вытянуть Украину из нынешней экономической ямы, и государство должно им всецело в этом содействовать.

Критическим для украинской экономики может стать уже ближайший месяц. Нельзя терять время — оно сейчас на вес золота! Мир сейчас стремительно меняется, и если принимать решения медленно, то потом исправить ситуацию будет уже почти невозможно.

Избежать экономического краха смогут только государства, которые будут принимать быстрые и эффективные решения. А мы, как эксперты, готовы направлять и контролировать этот процесс.