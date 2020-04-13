Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook отметил, что неконтролируемая эмиссия без кредитов МВФ только на первый взгляд выглядит простым решением сложной проблемы, но, как всегда, такие решения не работают, а лишь усугубляют проблему

Зеленскому предлагают печатать деньги…

…. и выбрать ролевую модель Венесуэлы. Хотя назовут это методами Рузвельта по выводу США из Великой Депрессии. Но на самом деле это будет классический популизм и метод завести страну в эту самую Великую депрессию.

Два совершенно не связанных между собой, со стороны, процесса происходят в Украине. Во-первых, на очередной внеочередной сессии парламента 13 апреля не собираются голосовать антиколомойский закон. Но собираются принимать новый бюджет. Это именно новый бюджет, учитывая количество изменений и тот факт, что дефицит бюджета будет увеличен более чем в 3 раза, до 7,5 процентов от ВВП.

Во-вторых, множество спикеров от власти, занимающие важные позиции в экономическом блоке, начали петь песню о том, что нет ничего плохого, если Нацбанк запустит печатный станок. И напечатает гривну. Приводя в пример аналогичное поведение регуляторов в США и Европе. Глава Минфина рассказал, сможет ли Украина выжить без денег МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Что это может значить? Очень просто. Нет смысла принимать новый бюджет без голосования по антиколомойскому закону. Ведь бюджет — это про распределение ресурсов. А первично — где эти ресурсы взять. И логика действий должна быть такая. Принятие антиколомойского закона, потом получение поддержки от МВФ, потом уже распределение этой поддержки.

Нет смысла, если вы собираетесь идти по пути здорового человека. Но если вы хотите послать МВФ, или сделать так, чтобы вас послали, вы можете принять бюджет с огромным дефицитом. Не получить поддержки. Обвинить в этом всем проклятых империалистов. И запустить печатный станок, ведь другого способа покрыть дефицит бюджета у вас не будет. А к тому времени говорящие головы от власти продадут идею, что в эмиссии нет ничего страшного. Тем более, делаете вы ее только потому, что проклятые буржуи выкручивают руки и посягают на суверенитет. И плевать, что суверенитет в этом случае — это право суверена защищать олигарха, облапошившего страну на 5,5 млрд долларов.

Беда только в том, что все имеет свою цену. И да, США печатают деньги что дурные, разбрасывая их с вертолета. И ЕС печатают. Но это не может быть повторено в Украине. Потому что США печатают доллары, мировую резервную валюту. Потому что ЕС печатают евро. А Украина не может напечатать доллар или евро. Так уж получилось. Мы можем напечатать только гривну. Мы страна третьего эшелона. А что происходит в стране третьего эшелона, которая посылает МВФ, обвиняет всем проклятых империалистов и начинает печатать свою валюту? Там происходит Венесуэла.

Достаточно посмотреть на инфляцию в миллион процентов и голодные бунты, чтобы не хотеть такого повторять. Но видно кто-то плохо выучил уроки. Как и уроки 90-х в Украине, когда страна также увлекалась печатным станком. Что будет, если одновременно мы откажемся от сотрудничества с МВФ и запустим станок? Вся гривна, которая будет попадать в систему, сразу будет превращаться в доллары, и вытекать из нее. Все. Разве не показательно было в марте поведение валютного рынка, когда бизнес только на фоне сомнений в сотрудничестве с МВФ принялся ажиотажно скупать доллары. И это еще на фоне наличия переговоров, конструктивных, с МВФ. И без эмиссии ничем не обеспеченной гривны.

Вот и все. Вот и весь метод. Другого результата для Украины быть не может. По крайней мере до тех пор, пока гривна не станет мировой резервной валютой. Эмиссия выглядит простым решением сложной проблемы, но как всегда такие решения не работают. А лишь усугубляют проблему. Бортник предположил, чем закончится история с антиколомойским законом и кредитом от МВФ © Facebook, Ruslan Bortnik

Можно бесконечно искать креативные пути решения проблемы. Но это глупо, когда на доске уже написано правильное решение. Выход из этого кризиса с минимальными потерями. Когда вы получаете поддержку МВФ, находите ресурсы для поддержки вашей экономики во время карантина, рефинансируете внешний долг и получаете на будущее кредит доверия от инвесторов. Просто за то, что вы были адекватны. И со следующего года, когда экономика начинает восстанавливаться, вы возвращаетесь к нормальности, с умеренным дефицитом бюджета и растущей экономикой. И снова идете по пути снижения долговой нагрузки. И делаете это на фоне того, что деньги для вас становятся все дешевле и дешевле.

И давайте будем честны. Единственная причина искать другие варианты — это интересы Коломойского. Все. Других причин нет. Все разговоры о болезненной и бессмысленной реструктуризации, планы по необеспеченной эмиссии — это все попытки пойти другим путем, просто потому что на верную дорогу вас не пускает Коломойский. Выдумываются неработающие методы просто потому что единственно рабочий обижает дорого Игоря Валерьевича.

Но интересы Коломойского — это не та причина, по которой страна должна погружать себя в пучину глубокого кризиса. Есть простой путь. Правильный. И по нему надо идти. А не то кризис затянется на годы. И тогда нам действительно понадобится путь выхода из Великой Депрессии. И вряд ли он доставит кому то удовольствие.

И да, выходя из Депрессии, американцы дорого платили за свои ошибки. Платили все. В том числе и своим личным золотом. Которое было конфисковано у населения в 1933 году. По указу Рузвельта. Так что взять золотые зубы и принести их на Майдан — это как раз путь выхода из Великой Депрессии. И если кто-то хочет в нее попасть и потом героически из нее выбираться — тогда да, надо посылать МВФ, делать приятное Коломойскому и включать станок.

Но не говорите потом, что вас не предупреждали.