Чудеса нынешней дипломатии нашей страны и хорошая иллюстрация ее эффективности и конвертации в экономические бонусы.
В начале нынешнего года, Зеленский летал в Оман, а гуманитарная помощь прибыла из ОАЭ… Логично, не правда ли, особенно учитывая ту значимость личных контактов, которая всегда была важна для стран Персидского залива.
Знаю это из личного опыта: если ты провел хорошие переговоры с условным шейхом, то он всегда окажет тебе помощь, если ты попадешь в затруднительную ситуацию. Мы много слышали о помощи Украине со стороны Омана? О чем это говорит? Да лишь о том, что все эти контакты были фикцией, пустышкой.
Если Лукашенко общается с китайским лидером, то оный пришлет в Беларусь помощь по первому знаку. Если Трамп тесно взаимодействует с израильским руководством, то новая вакцина, разработанная израильтянами, наверняка в первую очередь попадет в США.
На что может рассчитывать Украина? Лишь на малый процент людей старше 80 лет. И визиты президента, хоть и были оплачены женой, имели для страны отрицательный результат. Почему не нулевой? Утраченное время 40-миллионной страны сколько-то да стоит….