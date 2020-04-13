Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему зимние переговоры Зеленского в Омане можно считать показателем действенности внешней политики президента

Чудеса нынешней дипломатии нашей страны и хорошая иллюстрация ее эффективности и конвертации в экономические бонусы.

В начале нынешнего года, Зеленский летал в Оман, а гуманитарная помощь прибыла из ОАЭ… Логично, не правда ли, особенно учитывая ту значимость личных контактов, которая всегда была важна для стран Персидского залива. Никакой помощи от коммунистов? Зеленский решил не спасать Черновцы от коронавируса © REUTERS, AP

Знаю это из личного опыта: если ты провел хорошие переговоры с условным шейхом, то он всегда окажет тебе помощь, если ты попадешь в затруднительную ситуацию. Мы много слышали о помощи Украине со стороны Омана? О чем это говорит? Да лишь о том, что все эти контакты были фикцией, пустышкой.

Если Лукашенко общается с китайским лидером, то оный пришлет в Беларусь помощь по первому знаку. Если Трамп тесно взаимодействует с израильским руководством, то новая вакцина, разработанная израильтянами, наверняка в первую очередь попадет в США.

На что может рассчитывать Украина? Лишь на малый процент людей старше 80 лет. И визиты президента, хоть и были оплачены женой, имели для страны отрицательный результат. Почему не нулевой? Утраченное время 40-миллионной страны сколько-то да стоит….