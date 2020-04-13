Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook пояснил, как может развиваться ситуация с карантином в столице России в ближайшие недели

Эпидемия идет на подъем. Москва ужесточает меры карантина. Закрыты кладбища. Закрываются стройки. Запрещается каршеринг. Будут штрафы. Будут вводиться какие-то формы пропусков. Какие, пока не ясно, потому что жизнь Москвы сверхсложная и трудно учесть все нюансы. Можно очень большие ошибки сделать, — в результате граждане могут начать массово нарушать правила, если они будут ошибочные. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 12 апреля © бюллетень

Все эти ужесточения происходят на фоне взлета числа заболевших. И на фоне явного уменьшения самоизоляции москвичей, которые и устали сидеть дома, и боятся потерять деньги. И считают некоторые меры типа 100 метров ненужными, ошибочными.

Мой прогноз, на основе тех серьезных документов ученых для власти, которые я мог видеть, — если будет самоизоляция хорошая, то пик в Москве будет 15—20 апреля. После этого пойдет на спад заболеваемость. Карантин будет до 15 мая.

В начале мая карантин можно будет начинать ослаблять. Будут по обстановке смотреть, по цифрам. Чем народ будет сознательнее сидеть дома сейчас, пока холодно, — тем быстрее разрешат народу гулять в мае, когда будет тепло. Такой тест москвичей на разумность. И тест властей на разумность тоже.