Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что за последнюю неделю количество тестируемых украинцев существенно увеличилось, а число заболевших растет умеренными темпами

Последние три дня у нас несколько стабилизировалась ситуация по числу подтвержденных новых заражений на COVID-19 — их ежедневное число колеблется около 300 случаев (за последние сутки даже несколько меньше — 264). При этом растет число тестов — на утро 12 апреля — уже более 30 тыс. (за последние сутки рост почти на 4 тыс.). Нет скачка и по ежедневному числу летальных исходов.

По темпам развития эпидемии (по числу зараженных) мы пока идем по умеренному сценарию Польши и Швеции. В странах Западной Европы и США эпидемия развивалась гораздо быстрее. Все-таки в нашем случае наверняка сказывается эффект карантина. Но нас ожидает неделя повышенного риска — пасхальные праздники. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 12 апреля © бюллетень

Поскольку опять может прозвучать критика, что у нас мало делают тестов, поэтому статистика неправильная, приведу очень любопытные данные. Знаете, в какой высокоразвитой стране количество тестов на миллион жителей меньше, чем у нас? Очень удивитесь — в Японии. По состоянию на утро 12 апреля у них этот показатель составлял 544, у нас — 693. Там, кстати, темпы развития эпидемии ниже, чем в других крупных странах мира (однако это не в связи с низкими масштабами тестирования, а по причине образа жизни). Но Япония по масштабам тестирования скорее исключение. Просто они выбрали такую стратегию тестирования.

В развитых странах показатель тестирования на миллион жителей, как правило, — более 5 тыс. В Италии, кстати, один из высоких — более 16 тыс. (но это из-за больших масштабов эпидемии). Для сравнения, в Южной Корее, которую у нас приводили в качестве примера массового тестирования, — 10 тыс. тестов на миллион жителей. Никакого поголовного тестирования там не было и нет.

Лидируют по этому показателю маленькие государства — Исландия (протестировали почти каждого десятого жителя страны), ОАЭ (6,75% всего населения), Люксембург (около 5% населения страны). Увы, и Люксембургу и Исландии это не помогло — и по масштабам эпидемии, и по доле летальных исходов на миллион населения (для них лучше измерять на 100 тыс.) они среди мировых лидеров. Анализ глобальной статистики по COVID-19 показывает, что нет никакой прямой корреляции между масштабами тестирования и темпами развития эпидемии.