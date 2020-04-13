Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что в украинском обществе давно созрел запрос на более объективную картину произошедших событий во время Майдана и анализ причин последующего его провала и возврата к олигархической системе

Дело Т. Черновол: переход от десакрализации Евромайдана — к посадкам революционеров?

После триумфальной победы Зеленского и, особенно, после весьма скромных результатов, показанных "промайданными" партиями на выборах в ВР, я написал пару заметок, в которых утверждал, что через несколько месяцев в стране неизбежно начнется процесс "десакрализации Евромайдана".

Это было неизбежно, потому что результаты Революции Достоинства оказались столь плачевными и столь не соответствующими чаяниям всех тех, кто поддерживал ее, что общество после 5 лет президентства Порошенко уже не удовлетворялось той канонической версией Евромайдана, которую власть Порошенко силой и законами навязала стране. Было совершенно очевидно, что в обществе созрел запрос на более объективную картину произошедших событий во время Евромайдана, а главное, запрос на анализ причин последующего его провала и возврата олигархической системы.

Так все и произошло! Весь период, начиная с августа прошлого года, после победы СН и по сей день, все информационные ресурсы Медведчука, настойчиво и целеустремленно в режиме 24/7 размывали каноническую версию Евромайдана как "восстания масс против банды Януковича", предлагая альтернативную точку зрения его, как государственного переворота, который заранее готовился с участием ряда иностранных государств. Зеленский при этом шел в фарватере канонической версии, но, что называется, без огонька. Все-таки новому президенту было понятно, что общество уже порядком устало от порошенковской истерии и революционной экзальтации, тем более, что в его искренность уже никто, кроме полных болванов, не верил. Подозрение Знамени Революции достоинства Черновол как прозрачный намек министру Авакову © Facebook, Владимир Струмковский

Несколько месяцев усиленной десакрализации Евромайдана, муссирование мутного дела Стерненко, настойчивые юридические действия "реваншистов", которые привели к тому, что ЕСПЧ рекомендовал отменить закон о люстрации, а также отменить закон об амнистии всем участникам Евромайдана, сделали свое дело. Общество психологически оказалось готовой, скажем так, к определенной коррекции официальной версии Революции Достоинства. И тот факт, что ГБР провело обыск в доме Т. Черновол, выдвинуло ей подозрение по 6-ти статьям, включая "Организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей" и это не вызвало массовых протестов, как раз и подтверждает этот вывод.

Общество, т.е. простые обыватели, которые составляют 90% граждан, будет пассивно наблюдать за тем, как будет идти процесс над Т. Черновол. Гневные протесты самих участников Евромайдана — не в счет, потому что они, что называется, люди ангажированные. Ведь статья "Организация массовых беспорядков.." может многих коснуться, если прецедент с Т. Черновол состоится. Не зря ведь один влиятельный министр так разволновался.

На каковы перспективы дела Т. Черновол? Действительно ли ей грозит до 15 лет тюрьмы, как гласит инкриминируемая ей статья?

Мне представляется это нереальным. В наших условиях, дела подобного рода невозможно довести до судебного приговора, потому что оно касается вопросов высшей политики. "Высшей" — значит, что оно касается интересов огромного числа людей, обладающих огромными финансовыми ресурсами, влиянием и связями не только внутри страны, но и на международной арене. Подобные дела в нашей стране пока еще невозможно довести до суда. И будет еще невозможно в ближайшие лет 50.

Да и значительная часть общество все равно не примет обвинительного приговора Т. Черновол, если даже допустить невероятное. То есть в обществе будет нарастать опасный раскол, тем более что вслед за Черновол придется привлекать значительно более серьезных фигур, а не получокнутую Татьяну, которая, похоже плохо понимает, что с ней происходит, вряд ли будет юридически защищаться, а может и вообще что —то нехорошее с собой совершить: все таки у женщины, мягко говоря, с головой не все в порядке.

Так зачем же тогда завели дело против Т. Черновол?

Я могу, конечно, ошибаться, но мне представляется, что конечная цель организаторов дела — добиться того, чтобы в конце концов ВР приняла закон, который бы амнистировал всех участников событий на Евромайдане, включая окружение Януковича, Беркут, титушек и т.д. Она же мать: Порошенко пообещал не оставить без реакции обыски у Черновол © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мне эта идея, кстати, представляется вполне здравой, если мы в конце концов хотим получить надежду на постепенное примирение общества. Ведь около половины общества не приняло Евромайдан и тем более его результаты. А если это так, то значит чисто юридическими приемами мы никогда не установим справедливость. Половина общества все равно не примет результатов чисто юридических расследований, учитывая что Янукович и его клан (правительство) —это ведь была чистой воды мафия.

Но сейчас власть не готова пересматривать итоги Евромайдана, объявлять всеобщую амнистию и, что называется закрывать тему, забирая ее у следователей ГБР и передавая ее истории. Но власть и общество вполне могут быть готовы, когда в стране будут появляться дела, вроде Т. Черновол. Тогда начнется общественное противостояние и у каждый стороны будет своя правда. Стенка на стенку. И тогда выходом будет всеобщая амнистия. И Запад также согласиться с таким решение. Собственно, Запад уже дает понять, что с пониманием встретит такое решение.

И последнее. Указанной цели лучше служило бы подозрение, выдвинутое против более знаковых фигур. Скажем, против Парубия или Пашинского. Но, похоже, новая генеральная прокурорка (прокурорша или прокуроркиня, как сейчас правильно?) не готова к такому радикальному шагу.

Поэтому выбор выпал на женщину с автоматом.