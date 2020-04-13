Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский на своей странице в соцсети Facebook заметил, что обещание президента Зеленского выплатить один миллион долларов за изобретение вакцины от коронавируса выглядит как минимум глупо

Владимир Зеленский пообещал $1 000 000 тому, кто изобретет вакцину от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Вакцина от коронавируса. Зеленский пообещал разработчикам более $1 млн - Ляшко © пресс-служба президента Украины

Замминистра сказал, что президент лично попросил его, чтобы тот разослал письма академикам, которые могут это сделать. Правда откуда Зеленский возьмет заветный миллион, Ляшко не знает.

Для Зеленского короновирус — опасный преступник, за поимку которого он объявил приз.

Совсем ничего не соображает наш президент. Любому вменяемому человеку понятно, что вакцина (много разных!) будет изобретена не в Украине. И даже, если бы она была изобретена сегодня, то это никак бы не гарантировало бы нам избавления от пока ещё возможной катастрофы типа итальянской. Совсем не о том думает Зе.