Владимир Зеленский пообещал $1 000 000 тому, кто изобретет вакцину от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Замминистра сказал, что президент лично попросил его, чтобы тот разослал письма академикам, которые могут это сделать. Правда откуда Зеленский возьмет заветный миллион, Ляшко не знает.
Для Зеленского короновирус — опасный преступник, за поимку которого он объявил приз.
Совсем ничего не соображает наш президент. Любому вменяемому человеку понятно, что вакцина (много разных!) будет изобретена не в Украине. И даже, если бы она была изобретена сегодня, то это никак бы не гарантировало бы нам избавления от пока ещё возможной катастрофы типа итальянской. Совсем не о том думает Зе.