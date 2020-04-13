Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что правительство страны даже не осознает, что вследствие пандемии коронавируса украинские рынки ожидает кардинальная трансформация

Шмыгаль явно недооценивает масштабы коронакризиса в Украине, или сегодня уже каждый сам за себя.

Слишком тяжелы текущие потрясения в украинской экономике, и если сейчас государство не будет оказывать действенную и эффективную помощь малому и среднему бизнесу в сохранении рабочих мест, то в дальнейшем восстановление национальных рынков и отраслей будет идти очень и очень трудно.

Объемы ВВП Украины просто обрушатся, народ совсем обнищает. Однако о крайне тяжелом положении украинской экономики Кабмин Д.Шмыгаля молчит, а ведь падение объемов мировой торговли в этом 2020 году может превысить 30% из-за пандемии коронавируса, в частности, аналитики Всемирной торговой организации (ВТО) прогнозируют:

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13% — 32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире».

И надо честно сказать, что заявление Д.Шмыгаля о планах создания Кабмином в этом 2020 году 500 тыс. рабочих мест — это просто дурость. Поясню. В бизнесе я с 1992 года, и мне в лихие 90-е со своей инвестиционно-финансовой группой «GPI — инвестиции, финансы» довелось руководить приватизацией сотен и сотен госпредприятий с последующим сопровождением вхождения частного капитала в эти комбинаты, заводы и фабрики также при поддержке моего «Межрегионального центра фондовых технологий». В мае украинцы будут вынуждены вернуться на работу — Шмыгаль © Facebook, Оксана Воробчак | Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

Так вот, на практике выяснилось, чтобы предприятию свои конкурентные преимущества хотя бы сохранить в отрасли и на рынке, надо осуществлять техническое и технологическое переоснащение, привлекать высококлассных менеджеров и создавать современные рабочие места. Даже замена уходящего на пенсию опытного фрезеровщика на нового — это очень непростой и затратный процесс.

Словом, за годы работы в этом бизнесе стало ясно: для создания одного нового рабочего места необходимо расходовать в среднем 30 тыс. долл. США. Ну, и скажите теперь, где Шмыгаль возьмет в госбюджете-2020 с колоссальным дефицитом и непобедимой украинской коррупцией дополнительно около 15 млрд долл. США, чтобы создать в Украине новых 500 тыс. рабочих мест?

Наконец, Шмыгаль, вероятнее всего, не осознает, что теперь украинские рынки ожидает серьёзная и кардинальная трансформация по окончании эпидемии. Ну, хотя бы к этому Кабмин и Рада смогут подготовиться? Или в сегодняшней обстановке каждый сам за себя: власть будет дистанцироваться от проблем украинского бизнеса и ФОПов, правда, по-прежнему произнося какие-то бредовые популистские заявления.